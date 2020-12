Among Us devient le jeu le plus populaire de tous les temps en termes de joueurs actifs

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

L'histoire d' Among Us est peu commune dans l'industrie vidéoludique, étant donné que son succès planétaire n'est arrivé que deux ans après sa sortie mondiale. Cependant, depuis la fin de l'été, de plus en plus de joueurs ont tenté l'expérience, pour arriver à un chiffre colossal de 500 millions d'utilisateurs uniques en novembre 2020 selon le dernier rapport de SuperData De ce fait,, toutes plateformes confondues, en termes de joueurs mensuels actifs. Son prix de vente (moins de cinq euros sur PC) et sa gratuité sur les appareils mobiles aident bien évidemment à séduire les joueurs, d'autant plus qu'il ne faut pas une configuration exceptionnelle pour le faire tourner. Nous apprenons toutefois que les joueurs sur téléphones représentaient 97 % de la base totale en novembre.Reste à savoir si la communauté restera fidèle sur le long terme, ce qui est toujours une mission compliquée pour les développeurs. Néanmoins, avec la nouvelle carte qui arrive en début d'année , la sortie d'une version Switch ( qui est un franc succès ) et le portage sur Xbox One et Series X/S programmé pour 2021 , nul doute que la belle aventure va continuer.