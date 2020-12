Among Us est déjà le jeu le plus téléchargé sur le Nintendo eShop

You got @AmongUsGame to the top of the Nintendo Switch best sellers list overnight???? What is happening haha thank you very much for the support! pic.twitter.com/vIV2gT7MZ4 — Innersloth (@InnerslothDevs) December 16, 2020

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Bien que le titre d'InnerSloth soit disponible depuis juin 2018, ce n'est que depuis quelques semaines que celui-ci, faisant de lui le jeu le plus recherché de Google en cette année 2020 . Disponible depuis le 15 décembre dernier sur Nintendo Switch , à la surprise générale, Among Us est devenu, sans grande surprise cette fois-ci,Sur Twitter, le studio n'a pas hésité à remercier ses joueurs, mais a aussi posté une photo sur laquelle nous pouvons remarquer que son titre a déjà atteint le sommet des ventes sur l'eShop, surpassant ainsi plusieurs cadors de longue date à l'image de Mario Kart 8 Deluxe et The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Sa première place au classement des jeux les plus téléchargés sur la boutique en ligne de Nintendo Switch n'est pas vraiment étonnante au vu de, mais aussi de. En revanche,