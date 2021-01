Among Us : Comment corriger l'erreur de déconnexion ?

Erreur de connexion, Disconnected from server Among Us, comment la corriger ?

Changez de serveur : Rendez-vous dans le menu principal du jeu et changez la région de vos serveurs. Parfois, le problème vient d'une région spécifique et en changer suffit pour le résoudre.

: Rendez-vous dans le menu principal du jeu et changez la région de vos serveurs. Parfois, le problème vient d'une région spécifique et en changer suffit pour le résoudre. Redémarrez Among Us : Si le changement de serveur n'a pas fonctionné, relancez le jeu.

: Si le changement de serveur n'a pas fonctionné, relancez le jeu. Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour. Pour ce faire, sur Steam, il vous suffit de vérifier la page des téléchargements ou de vérifier le cache. Sur mobiles, vous pouvez le voir via l'App Store ou le Play Store.

: Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour. Pour ce faire, sur Steam, il vous suffit de vérifier la page des téléchargements ou de vérifier le cache. Sur mobiles, vous pouvez le voir via l'App Store ou le Play Store. Redémarrez le PC ou le téléphone : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie d'Among Us, n'hésitez pas à redémarrer votre téléphone ou votre ordinateur.

: Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie d'Among Us, n'hésitez pas à redémarrer votre téléphone ou votre ordinateur. Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

étant un jeu multijoueur très populaire, il n'est pas rare de voir les serveurs être surchargés, entraînant. Cependant, il est possible que le problème émane de l'utilisateur, ce qui signifie que la connexion au jeu peut, très vite, être retrouvée. Si vous êtes victime d'une, nous vous donnons quelques astuces afin de tenter de lancer une partie.Dans un premier temps, afin de vous assurer que l'erreur ne vient pas des serveurs, vérifiez qu'ils sont bien en ligne. Vous pouvez notamment le faire via Downdetector , qui indique lorsque les serveurs sont down. S'il est indiqué que les serveurs ne sont pas en ligne, il n'y a malheureusement aucune autre solution que l'attente.Toutefois, la plupart du temps, le problème ne vient pas des serveurs, ce qui signifie qu'il est possible de corriger cette erreur. Pour cela, voici nos conseils afin de mettre toutes les chances de votre côté !Vous devriez normalement pouvoir rejoindre vos amis après avoir suivi l'une ou l'intégralité de ces étapes. Si ce n'est toujours pas le cas, nous vous invitons à contacter le support d'Innersloth. Among Us est, pour rappel, disponible sur PC, Nintendo Switch et mobile. Vous pouvez retrouver un guide sur le raccourci des touches et le plan des cartes disponibles afin de ne pas être perdus. Si vous souhaitez jouer avec le chat vocal de proximité, nous vous expliquons comment faire ici