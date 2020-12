Among Us : Comment jouer avec le chat vocal de proximité ?

Comment installer le chat vocal de proximité ?

Rendez-vous sur le GitHub du projet CrewLink : https://github.com/ottomated/CrewLink/releases. Cherchez la partie « Assets » de la dernière version disponible, la 1.2.0 à l'heure où nous écrivons ces lignes, et téléchargez le fichier d'installation « CrewLink-Setup-x.x.x.exe ». Une fois que le fichier aura été téléchargé, exécutez-le en ignorant le message d'alerte de Windows. Pensez à vérifier que vous êtes en possession de la dernière mise à jour d'Among Us dans sa version non-bêta. Lancez Among Us par l'intermédiaire de la fenêtre CrewLink en appuyant sur le bouton « Open Game ».

Comment lancer une partie avec le chat vocal de proximité ?

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Alors que de nombreux mods ont été développés surpermettant, notamment, d'apporter certaines améliorations au gameplay, comme la possibilité d'avoir 100 joueurs dans un seul et même lobby ou de cacher la couleur d'un cadavre empêchant de savoir qui est réellement mort, un autre mod, appelé, a été rendu particulièrement populaire au cours de ces dernières semaines grâce aux créateurs de contenu présents sur les différentes plateformes que sont Twitch et YouTube, lequel permet de grandement modifier l'expérience des joueurs durant une partie.En effet, le mod Proximity Voice Chat, gratuit et open-source, créé par le jeune et talentueux Ottomated,. Le Proximity Voice Chat donnera, sans aucun conteste, une nouvelle dimension à Among Us, renouvelant l'expérience de jeu et créant de nouveaux défis et stratégies pour les amateurs du titre d'InnerSloth.Afin de profiter de ce mod amusant, vous devrez en premier lieu télécharger et installer le logiciel, également développé par Ottomated, et suivre les étapes suivantes :Maintenant que l'application est correctement installée et qu'est lancé, vous devriez voir apparaître votre personnage dans la fenêtre du logiciel CrewLink lorsque vous aurez créé ou rejoint un lobby. La roue crantée, disponible en haut à gauche de, devrait vous permettra de vérifier les paramètres de votre micro tout en définissant, pour le propriétaire du lobby, la distance à laquelle les joueurs pourront s'entendre durant une partie. Si le micro est correctement configuré, un cercle vert devrait être présent autour de votre personnage sur CrewLink. Bien évidemment, il est important de préciser que l'ensemble des joueurs d'une partie doivent utiliser CrewLink pour que le chat de proximité fonctionne correctement, insinuant que les joueurs sur les plateformes mobiles ne pourront, malheureusement, profiter de ce mod pour le moment.Étant donné que l'entièreté de ce mod est hébergé sur le serveur personnel d'Ottomated, lequel a une capacité limitée, certains problèmes de connectivité pourraient être attendus. De ce fait, le développeur a mis à disposition les fichiers pour lancer un serveur tout en y ajoutant un guide pour faciliter son installation dont l'intégralité des informations pourront être trouvées sur https://crewl.ink/