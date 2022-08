Among Us a failli être abandonné

Nous en avions fondamentalement terminé avec Among Us au début de 2019. C'était fini, il était temps de travailler sur autre chose.



- Marcus Bromander, cofondateur d'Innersloth, Among Us.

S'il est disponible depuis le mois de novembre 2018, Among Us n'a connu le succès qu'à partir de la fin de l'été 2020, avec une arrivée massive de joueurs. Le contexte sanitaire et la mise en avant de ce petit jeu sur les plateformes de streaming ont aidé à le propulser parmi les jeux les plus populaires de Steam, ce qui a chamboulé les plans d'Innersloth, le studio en charge de son développement.En effet, face au manque de joueurs (pas plus d'une centaine d'utilisateurs simultanés jusqu'en mai 2020),, comme l'a expliqué Marcus Bromander Toutefois, lorsque l'engouement est apparu, les développeurs, qui s'étaient penchés sur d'autres projets, dont certains avaient bien progressé, se sont posé une question déterminante : travailler sur une suite ou mettre à jour le jeu actuel, pour surfer sur la vague. Comme nous le savons,, qui a connu son pic en septembre 2020 (438 524 joueurs simultanés).Rappelons d'ailleurs que de nouvelles choses doivent encore arriver pour Among Us, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait été abandonné, avec une nouvelle carte et de nouveaux rôles . Une version VR est également en préparation et devrait arriver pour la fin de l'année.