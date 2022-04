Among Us VR montre son gameplay, et confirme sa sortie pour 2022

Du gameplay pour Among Us VR

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Among Us France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lors des Game Awards 2021, nous avons pu découvrir qu'une version VR pour Among Us était en cours de développement par Innersloth (co-développé par Schell Games). Ce 20 avril, à l'occasion du Meta Quest Gaming Showcase,Ainsi,, vous permettant de vous balader au sein même des cartes que nous connaissons, croisant les autres membres d'équipage (et l'imposteur). Nous n'avons pas réellement vu à quoi ressembleront l'interface et les différentes interactions que nous pourrons avoir, notamment pour les tâches,. Vous pouvez voir tout cela dans la vidéo ci-dessous.Concernant sa sortie, nous n'avons toujours aucune date précise,, sur PC (via Steam VR), PSVR et le Meta Quest 2. Rappelons également que cette version est indépendante d' Among Us , signifiant que le cross-play ne sera pas actif. Vous ne pourrez y jouer qu'avec d'autres personnes étant sur Among Us VR.