Among Us partage sa feuille de route 2022 : nouvelle carte, nouveaux rôles, liste d'amis et bien plus

Roadmap 2022 Among Us

Après quelques semaines de silence et de repos bien méritées, Innersloth a pris la parole en faisant le point sur le futur d'. Toujours populaire, d'autant qu'il vient de débarquer sur deux nouvelles plateformes, les développeurs n'arrêteront pas leur travail de sitôt. Ils ont d'ailleurs confirmé ce sur quoi ils étaient en train de travailler, donnant un aperçu à la communauté, qui pourra s'attendre à plusieurs nouveautés, à court et moyen terme.À court terme, bien qu'aucune date n'ait été donnée, plusieurs améliorations seront faites, dans le but de corriger quelques problèmes encore présents.. Cette fonctionnalité permettra aux joueurs d'inviter plus facilement une personne, sans avoir besoin d'envoyer une invitation externe au jeu, ou un code dans le cas d'un serveur privé.À plus long terme,pour diversifier encore plus l'expérience. De nouveaux cubes et des collaborations inédites, probablement avec des skins, seront de la partie.. Notez que la carte n'est pas mentionnée sur l'image ci-dessous, mais les développeurs travaillent bel et bien dessus.Rappelons qu' une version VR d'Among Us a également été annoncée en fin d'année 2021 , mais il est encore trop tôt pour qu'Innersloth nous donne davantage d'informations.