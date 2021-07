Among Us a écoulé 15 millions de copies lors de sa semaine gratuite sur l'Epic Games Store

Fun fact! During the free week on @EpicGames (May 27 - June 3)...



OVER 15 MILLION COPIES of @AmongUsGame were claimed!!



Welcome to the crew and thank you for downloading and playing. We're blown away! pic.twitter.com/IF5vwMSxro — Innersloth (@InnerslothDevs) June 29, 2021

Among Us ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur

Dans le but de relancer l'intérêt d'qui a vu son nombre de joueurs diminuer ces derniers temps malgré une nouvelle carte, Innersloth a permis aux utilisateurs de l'Epic Games Store de récupérer gratuitement la version PC du jeu durant une semaine. Si nous savions que cette action avait déjà été bénéfique, puisque dans les jours qui ont suivi, deux millions d'utilisateurs quotidiens avaient été enregistrés , les joueurs ont été plus qu'au rendez-vous.Plus récemment, le studio a apporté un peu plus de précision, le temps de faire les comptes, étant donné qu'il a annoncé que du 27 mai au 3 juin, le temps de la semaine gratuite,, ce qui en fait l'un des jeux les plus populaires de cette offre. Rappelons, à titre d'exemple, que Star Wars: Battlefront 2 a été réclamé par 19 millions de joueurs , et que A Total War Saga: TROY par 7,5 millions Pour rappel,est actuellement disponible sur PC, Nintendo Switch et appareils iOS. Il arrivera plus tard dans l'année sur Xbox et PlayStation, mais aucune date de sortie n'a encore été fixée. Nous en saurons plus dans les semaines à venir. Une pléthore de nouveautés est également au programme ces prochains mois