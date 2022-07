Age of Empires IV lance sa saison 2

Édition Standard → 40,63 € au lieu de 59,99 €, soit 32 % de réduction.

→ au lieu de 59,99 €, soit 32 % de réduction. Édition Deluxe → 51,99 € au lieu de 79,99 €, soit 35 % de réduction.

Comme attendu,, avec une pléthore de nouveautés. Si elles avaient déjà été plus ou moins présentées au mois de juin, World's Edge revient vers nous pour nous en dire plus au sujet des ajouts et améliorations notables.Ainsi,, promettant de nombreuses récompenses aux joueurs. Ces derniers peuvent, désormais, sélectionner les cartes sur lesquelles ils ne souhaitent pas évoluer. En partie rapide, vous pouvez sélectionner cinq cartes, et trois en partie compétitive. Le système choisira ensuite la carte ayant reçu le moins de votes négatifs pour lancer la partie.Pour le reste, mentionnons. Les joueurs auront également la possibilité de remapper tous les raccourcis, pour être plus à l'aise, mais aussi de choisir la couleur de la civilisation (lors du lancement de la partie). Enfin, de nouvelles options de caméra, notamment au niveau des zooms, sont disponibles.Si vous souhaitez prendre connaissance de tous les changements liés au gameplay et aux civilisations, vous pouvez consulter le patch notes (en anglais) sur le site officiel . Les développeurs précisent enfin qu'ils vont continuer leur travail en améliorant certains points, en fonction du retour de la communauté. La saison 3 arrivera plus tard dans l'année et devrait, enfin, introduire les cheat codes est pour rappel disponible depuis le mois d'octobre 2021, sur PC. Mais une sortie sur Xbox pourrait voir le jour, puisque des tests pour un portage sont en cours . Sinon, nous vous avons concocté une tier list des meilleures civilisations , pour ne pas être perdu. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous propose :