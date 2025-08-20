Age of Empires IV arrive sur PS5, un nouveau DLC annoncé

L'emblématique Age of Empires IV s'apprête à débarquer sur PS5 plus tard dans l'année, accompagné d'un nouveau DLC, Dynasties of the East, qui enrichira le jeu de nouvelles civilisations et de contenus inédits.
Développé par Relic Entertainment
et World's Edge
, Age of Empires IV
est sorti initialement sur PC en 2021 avant d'arriver sur Xbox en 2023. Désormais, c'est la console de Sony qui accueillera l'édition Anniversary du jeu, déjà saluée pour sa richesse et son accessibilité auprès des amateurs de RTS.
Une arrivée attendue sur PS5
La version PS5 comprendra toutes les améliorations de l'édition Anniversary, dont les deux civilisations inédites (les Maliens
et les Ottomans
), ainsi que huit nouvelles cartes. Pour les débutants, le titre reste accessible grâce à un système de tutoriels et un mode histoire pensé pour apprendre les bases du genre pas à pas. Sa date de sortie est programmée pour le 4 novembre 2025.
Le jeu couvre près de 500 ans d'histoire
, du Moyen Âge à la Renaissance, à travers quatre campagnes totalisant 35 missions
. La précommande est déjà disponible sur le PlayStation Store au prix de 39,99 €
.
Dynasties of the East : un DLC ambitieux
En parallèle du portage PS5, World's Edge lancera le DLC Dynasties of the East
, prévu le même jour sur PS5, Xbox Series et PC. Cette extension introduira :
- 4 civilisations : la horde d'or (variante mongole), la dynastie macédonienne (variante byzantine), les daimyo de l'époque Sengoku (variante japonaise) et la dynastie des Tughlûq (variante du sultanat de Delhi)
- 8 nouvelles cartes et 6 biomes inédits
- The Crucible : une expérience RTS solo avec des défis dynamiques et imprévisibles
Le 4 novembre s'annonce chargé pour les fans de jeux historiques. En effet, en plus d'Age of Empires IV et de son DLC, Paradox Interactive sortira le très attendu Europa Universalis V
sur PC. De quoi combler les stratèges en quête de nouveaux défis, qui ont pu être déçus par Civilization VII en début d'année.
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