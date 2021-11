Age of Empires IV : Les codes de triche (cheat codes) sont-ils disponibles ?

Age of Empires IV a-t-il des codes de triche ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible sur PC et le Xbox Game Pass depuis la fin du mois d'octobre,est un véritable succès. Meilleur lancement de la franchise, nombreux sont les joueurs à s'être rués dessus, attendant avec impatience un nouvel épisode. Après avoir fait le tour des nouveautés et avoir pris en main le gameplay, une multitude se demande si, comme ses prédécesseurs.La réponse est non,. Toutefois, ils arriveront assez vite. Nous ne savons pas encore quand, mais les développeurs ont assuré, à plusieurs reprises, qu'ils seront implantés par le biais d'une mise à jour après la sortie du jeu, sans plus d'indications., en toute « légalité » bien évidemment.En effet, AoF fait partie des licences qui mettent à disposition de la communauté des cheat codes pour varier l'expérience, quelle qu'en soi la raison, sans que les joueurs soient sanctionnés, ou risquent d'endommager leur machine.Si vous n'êtes pas un habitué de la fonctionnalité, sachez que dans, les codes de triche permettent en général d'augmenter vos ressources (bois, or, nourriture, etc.) d'avoir de l'XP ou encore de faire spawn certaines choses. Tout cela se passe, normalement, via la console du jeu, qui s'obtient avec la touche « Entrée » par défaut.Cet article sera naturellement mis à jour dès lors que nous aurons de plus amples informations sur les cheat codes. Lorsque les codes de triche seront disponibles dans Age of Empires IV, ils apparaîtront ci-dessous.