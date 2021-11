Tier list des meilleurs civilisation d'Age of Empires IV

S Les Français A Les Anglais Les Mongols Les Rus' B Abbassides St-Empire Romain C Les Chinois D Sultanat de Delhi

La sortie d'a permis à de nombreux joueurs de (re)découvrir la franchise de RTS, très appréciée par les amateurs du genre. Toutefois, une grande partie des joueurs se demandentpour débuter ou quelle est celle à sélectionner pour avoir un peu plus de défi, que ce soit pour affronter l'ordinateur et son IA, ou tout simplement un autre joueur.Naturellement, comme nous vous l'expliquons dans notre guide sur les civilisations , toutes ne sont pas identiques puisque des bonus spéciaux sont disponibles. Au total, ce sont huit civilisations qui peuvent être jouées à l'heure où ces lignes sont écrites, certaines étant bien plus faciles à manier et à utiliser que d'autres. Que ce soit au niveau des bâtiments ou des troupes humaines, les différences sont nombreuses, ajoutant donc également une belle part de rejouabilité, rendant la sélection au début de la partie moins évidente.Les informations de laci-dessus ne sont bien évidemment pas arrêtées. Cela reste une impression, mais chaque joueur peut avoir un ressenti différent, selon son expérience avec la franchise ou son niveau. Il se peut que vous trouviez une civilisation classée en S ou A dure à comprendre, contrairement à une autre, moins bien classée. Laest là pour vous donner une idée lors de la sélection de la civilisation.Toutefois, il est difficile de ne pas trouver les Français relativement faciles à jouer. Elle est à conseiller à tous les débutants, ou à celles et ceux souhaitant jouer sans se prendre la tête. Elle reste une civilisation polyvalente, dans laquelle nous progressons vite.Le Sultanat de Delhi, a contrario, a déjà beaucoup fait parler d'elle par sa faiblesse. Peu intéressante pour les joueurs expérimentés, elle vous empêchera de progresser très vite au début, ce qui pourrait contrecarrer vos plans si vous vous retrouvez face à des adversaires agressifs.Toutes les civilisations ont leurs qualités et leurs défauts. C'est pourquoi nous vous encourageons, si vous avez le temps, de découvrir les huit civilisations d'Cette liste étant basée sur la méta actuelle d', si des modifications sont apportées par les développeurs, lasera naturellement mise à jour.