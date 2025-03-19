Age of Empires IV : Le DLC Knights of Cross and Rose disponible très prochainement

Récemment annoncé par World's Edge, le tout nouveau DLC de Age of Empires IV ne va pas faire attendre la communauté car sa date de sortie est toute proche.
World's Edge et Microsoft Studios ont confirmé que deux DLC sont prévus pour Age of Empires IV
en 2025. Le 11 mars dernier, le développeur dévoilait officiellement le premier de ces deux contenus additionnels
: Knights of Cross and Rose
. Si plusieurs nouveautés avaient été confirmées, la date de lancement de ce DLC moyenâgeux n'avait pas été communiquée. Mais les chevaliers de l'Ordre du Temple et ceux de la maison de Lancastre vont livrer bataille pour le printemps.
Date de sortie du DLC Age of Empires IV: Knights of Cross and Rose
Via une publication partagée sur la page Steam officielle du jeu
, les développeurs ont confirmé que ce contenu supplémentaire sera jouable à partir du 8 avril prochain
. Les conquérants qui le souhaitent peuvent d'ailleurs déjà le précommander sur Steam pour figurer parmi les premiers à découvrir les nouveautés ajoutées.
Rappelons que celles-ci incluent de toutes nouvelles cartes dédiées aux modes Escarmouche et Multijoueur, l'ajout du mode Batailles historiques et les deux variantes de civilisation
qui donnent leur nom à ce DLC. Pour l'occasion, elles sont présentées dans une vidéo riche en unités équestres, en archers aux aguets et en lames qui s'entrechoquent.
Les précommandes sont ouvertes sur Steam, mais Knights of Cross and Rose est également disponible pour les joueurs Xbox
. Tout comme la version PC, une réduction est appliquée pour celles et ceux qui ajoutent déjà le DLC à leur collection. Si vous ne possédez pas encore Age of Empires IV, mais que vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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