Age of Empires IV : Des tests pour un portage Xbox seraient en cours

En novembre dernier, quelques jours après l'arrivée d', qui a connu un joli lancement sur PC, Adam Isgreen, directeur créatif de World's Edge, déclarait que, mais que la priorité était donnée au lancement PC et à la correction des potentiels soucis. Maintenant qu'est bien implanté et que les développeurs travaillent sur le contenu à venir (aperçu disponible dans la roadmap ), il semblerait qu'une partie de l'équipe se concentre sur une potentielle version console.En effet, comme le rapporte Aggiornamenti Lumia,, et donc à son portage sur Xbox, bien qu'il soit trop tôt pour dire si oui ou non une sortie définitive est programmée. Selon lui, « XIP_CAR_JANUARY_2022 » correspondrait à des tests, en interne, sur une version Xbox du RTS, afin d'avoir des retours, notamment pour savoir si l'expérience peut être jouable manette en main. Le plus grand défi des développeurs sera effectivement de trouver un système pour que toutes les commandes et raccourcis soient accessibles assez facilement avec une manette.Si ces tests sont positifs, alors nous avons une chance de voirdans un futur plus ou moins proche. Nous devrions avoir une réponse dans les mois à venir.