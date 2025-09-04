Age of Empires IV compte vous mettre à l'épreuve avec son nouveau mode de jeu

Age of Empires IV se prépare à accueillir une nouveauté attendue de longue date par les amateurs de défis et de vagues d'ennemis à éliminer sans poser le genou à terre.
Alors qu'il prépare son arrivée sur PS5 pour le courant de l'automne 2025, Age of Empires IV
n'oublie pas ses admirateurs sur PC. Le prochain DLC majeur du titre, Dynasties of the East, sera lancé dans quelques mois, en même temps que la version sur la console de Sony. S'il permettra aux tacticiens historiques d'incarner 4 nouvelles civilisations et d'explorer 8 cartes inédites, ce contenu additionnel proposera également un nouveau mode de solo captivant : le Creuset
.
Se préparer, combattre et survivre au Creuset, le futur mode roguelite du très apprécié Age of Empires IV
Connu comme The Crucible dans la langue de Shakespeare, le mode du Creuset a été présenté le 3 septembre 2025 dans un billet de blog sur le site officiel du jeu. Le Creuset marque une petite révolution car il deviendra le tout premier mode roguelite jamais proposé dans toute la saga Age of Empires. Pour les joueurs les plus curieux, l'objectif sera simple : survivre 45 minutes face à des vagues incessantes d'ennemis toujours plus robustes.
Si les joueurs parviennent à survivre, ils obtiendront des médailles et des points d'atout. Ceux-ci pourront être dépensés pour obtenir des améliorations en vue d'améliorer vos chances de victoires. Chaque partie sera axée autour d'un objectif majeur autre que survivre aux 45 minutes de jeu : protéger la merveille
. Mais les plus ambitieux pourront également tenter de valider les objectifs secondaires proposés à chaque nouveau défi.
Une expérience personnalisable et une rejouabilité pensée pour combler les amateurs du genre
Le mode du Creuset d'Age of Empires IV est pensé pour captiver les joueurs et les inciter à retenter le défi. En effet, ce mode proposera 8 niveaux de difficulté différents, des rencontres aléatoires ou encore un mode Conquérant
réservé aux généraux les plus aguerris. Pour un défi encore plus corsé, il sera même possible de jouer en version « Endless mode ». Cela signifie que les vagues continueront de déferler après les 45 minutes réglementaires et se poursuivront jusqu'à la défaite du joueur. Dans tous les cas, la progression sera sauvegardée, quelle que soit la durée de la partie.
Rappelons pour conclure que le mode roguelite sera disponible à partir du 4 novembre 2025 pour tous les joueurs qui possèdent le DLC Dynasties of the East.
Attention car ce dernier n'est compatible qu'avec l'Anniversary Edition du jeu Age of Empires IV.
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