Age of Empires 4 s'enrichit d'une extension massive avec la dynastie Jin

Le prochain chapitre d'Age of Empires 4 vous plonge au cœur de la Chine impériale. Avec l'extension L'Héritage de Yue Fei, préparez-vous à affronter la redoutable dynastie Jin avant de pouvoir en prendre le contrôle. Une campagne épique axée sur la survie vous attend en mai 2026.

Une campagne placée sous le signe de la survie











Nouveaux environnements et date de sortie

Sur le champ de bataille, vous pouvez renverser la situation, mais à la cour impériale, la trahison peut s'avérer plus mortelle que n'importe quel ennemi.

Édition Standard → 15,69 € au lieu de 40 €, soit 61 % de réduction.

→ au lieu de 40 €, soit 61 % de réduction. Édition Deluxe → 17,12 € au lieu de 60 €, soit 71 % de réduction.

L'univers du célèbre jeu de stratégie s'apprête à accueillir une extension majeure qui va bouleverser vos habitudes de jeu.. Cette fois, les développeurs ont choisi une approche narrative originale pour introduire la nouvelle faction jouable. Vous ne commencerez pas par la contrôler, mais par la subir de plein fouet.La nouvelle aventure narrative s'étale sur huit missions intenses. Vous y incarnez le général Yue Fei, figure emblématique de la dynastie Song, luttant désespérément contre les envahisseurs de la dynastie Jin.Face à la chute du nord de la Chine, i. Ce n'est qu'après avoir survécu à cette démonstration de force que vous pourrez enfin prendre les commandes de la dynastie Jin en mode escarmouche ou multijoueur.Une fois aux commandes, vous découvrirez une civilisation taillée pour l'agression rapide et les sièges destructeurs.. Leurs unités d'élite, comme les redoutables Pagodes de Fer, peuvent fendre les lignes ennemies en un clin d'œil. Les villageois montés et les émissaires permettent de s'étendre rapidement sur la carte pour capturer des campements neutres.En fin de partie, la faction déploie un arsenal terrifiant à base de poudre noire. Les grenadiers montés et les érupteurs, équipés de canons à main primitifs, infligent des dégâts de zone colossaux.L'extension apporte également deux nouveaux biomes,ainsi que quatre cartes inédites pour varier vos stratégies.. Si vous ne le possédez pas encore, mais que vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :