Age of Empires 4 s'enrichit d'une extension massive avec la dynastie Jin

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 avril 2026 à 11h25
Le prochain chapitre d'Age of Empires 4 vous plonge au cœur de la Chine impériale. Avec l'extension L'Héritage de Yue Fei, préparez-vous à affronter la redoutable dynastie Jin avant de pouvoir en prendre le contrôle. Une campagne épique axée sur la survie vous attend en mai 2026.
Age of Empires 4 s'enrichit d'une extension massive avec la dynastie Jin
L'univers du célèbre jeu de stratégie s'apprête à accueillir une extension majeure qui va bouleverser vos habitudes de jeu. Le nouveau contenu additionnel d'Age of Empires IV, baptisé L'Héritage de Yue Fei, vous invite à revivre un conflit historique majeur au cœur de la Chine impériale. Cette fois, les développeurs ont choisi une approche narrative originale pour introduire la nouvelle faction jouable. Vous ne commencerez pas par la contrôler, mais par la subir de plein fouet.

Une campagne placée sous le signe de la survie

La nouvelle aventure narrative s'étale sur huit missions intenses. Vous y incarnez le général Yue Fei, figure emblématique de la dynastie Song, luttant désespérément contre les envahisseurs de la dynastie Jin. 

Face à la chute du nord de la Chine, il faudra rassembler des troupes brisées pour faire face à un ennemi impitoyable. Ce n'est qu'après avoir survécu à cette démonstration de force que vous pourrez enfin prendre les commandes de la dynastie Jin en mode escarmouche ou multijoueur.

Miniature vidéo

Une fois aux commandes, vous découvrirez une civilisation taillée pour l'agression rapide et les sièges destructeurs. Les Jin excellent dans la cavalerie grâce à leurs pâturages qui boostent la production militaire. Leurs unités d'élite, comme les redoutables Pagodes de Fer, peuvent fendre les lignes ennemies en un clin d'œil. Les villageois montés et les émissaires permettent de s'étendre rapidement sur la carte pour capturer des campements neutres.

En fin de partie, la faction déploie un arsenal terrifiant à base de poudre noire. Les grenadiers montés et les érupteurs, équipés de canons à main primitifs, infligent des dégâts de zone colossaux.

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Nouveaux environnements et date de sortie

L'extension apporte également deux nouveaux biomes, dont le fleuve Jaune et Madagascar, ainsi que quatre cartes inédites pour varier vos stratégies.
Sur le champ de bataille, vous pouvez renverser la situation, mais à la cour impériale, la trahison peut s'avérer plus mortelle que n'importe quel ennemi.
L'Héritage de Yue Fei sera disponible le jeudi 7 mai 2026 sur toutes les versions d'Age of Empires IV. Si vous ne le possédez pas encore, mais que vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes : 
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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