Age of Empires IV : Une sortie sur Xbox n'est pas impossible

Nous commencerons à réfléchir à la manière de faire fonctionner Age of Empires IV sur les consoles une fois que nous aurons fini de gérer le lancement sur PC. Nous n'avons pas encore de plans définitifs, mais nous allons bientôt y réfléchir.

Édition Standard → 40,49 € au lieu de 59,99 €, soit 33 % de réduction.

→ au lieu de 59,99 €, soit 33 % de réduction. Édition Deluxe → 53,99 € au lieu de 79,99 €, soit 33 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Bien avant la sortie d' Age of Empires IV , World's Edge, le studio en charge du développement, avait expliqué qu'une arrivée sur les consoles Xbox n'était pas impossible. Deux ans plus tard, alors que le RTS est maintenant disponible sur PC et sur le Xbox Game Pass, le studio s'est de nouveau exprimé à ce sujet. Adam Isgreen, directeur créatif de World's Edge, a effectivement profité d'une interview avec Multiplayer.it pour donner quelques informations à ce sujet.Ainsi,. Dans un premier temps, la firme, filiale de Microsoft, souhaite prioriser la version PC, ce qui est logique, en faisant en sorte qu'elle soit parfaitement fonctionnelle et corriger les potentiels petits problèmes pour qu'elle soit parfaite.Le plus grand défi des développeurs sera de trouver un système pour que toutes les commandes et raccourcis soient accessibles assez facilement avec une manette.. Si World's Edge arrive à faire en sorte que le gameplay soit intuitif, alors nous devrions voir débarquer le jeu sur console, dans un futur plus ou moins proche.En attendant de savoir si oui ou non le studio a définitivement pris la décision de portersur Xbox, nous rappelons qu'il reste disponible sur Steam et via le Xbox Game Pass. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous propose :