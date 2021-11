Roadmap Age of Empires IV

Mise à jour d'Hiver

Mise à jour printemps 2022

Les codes de triche

Une file d'attente de construction

Une amélioration des raccourcis

Amélioration de la difficulté pour l'IA

Des indicateurs avec des repères

Édition Standard → 40,49 € au lieu de 59,99 €, soit 33 % de réduction.

→ au lieu de 59,99 €, soit 33 % de réduction. Édition Deluxe → 51,49 € au lieu de 79,99 €, soit 36 % de réduction.

Après un joli lancement sur PC, le meilleur de la franchise, il est l'heure pour les développeurs d'de faire le point sur le contenu à venir, comme promis. Si une première mise à jour a été déployée à la mi-novembre pour corriger quelques soucis, d'autres mises à jour sont bien évidemment prévues, l'objectif étant dans un premier temps de corriger les divers soucis et équilibrer l'expérience. Dans un second temps, du contenu mineur ou majeur sera apporté, et ce, dès la fin de cette année. Faisons le point sur ce qui est attendu dans les prochains mois surDeux mises à jour ont déjà été détaillées dans les grandes lignes, et d'autres choses ont été présentées, sans réelle fenêtre de sortie. Concernant les deux premières mises à jour majeures, voici ce qui a été dit :Lors de cette première mise à jour, en plus des nombreuses corrections de bugs et d'équilibrages en tout genre, attendez-vous à enfin profiter du score durant les parties. Cependant, la fonctionnalité pourra être activée ou désactivée selon vos préférences. Le bouton de la Dynastie chinoise a également été déplacé, alors que la carte en fin de match sera disponible et surtout nous pourrons naviguer pour obtenir des informations plus précises. La mini-map sera également au centre de quelques améliorations.Pour la deuxième mise à jour majeure d', les développeurs rendront disponible le support de mods, afin que la communauté puisse faire fonctionner son imagination, et mette son talent au service de tous. Les saisons classées seront également introduites à ce moment. D'une durée de douze semaines, elles permettront aux joueurs de s'affronter et récupérer des récompenses selon leur classement, mais aussi de profiter d'une meilleure compétitivité.Plus tard dans l'année, nous pourrons également profiter de plusieurs choses, comme :De plus amples informations seront données sur ces mises à jour et les différents ajouts en temps voulu. En attendant, nous rappelons que vous pouvez consulter la tier list des meilleures civilisations ici , pour vous donner une idée lors de la sélection.est disponible sur Steam et via le Xbox Game Pass. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous propose :