Age of Empires 4 partagera du gameplay et des informations le 10 avril

Depuis sa dernière apparition en public en novembre 2019 . Cela ne veut pas pour autant dire que les développeurs, à savoir Word's Edge, n'ont pas avancé sur le projet, puisque Shannon Loftis, directrice du studio, avait annoncé qu' il était jouable en ce début d'année , ce qui suggérait qu'il était sur le point de se montrer davantage.Cela aura donc lieu le 10 avril prochain, à 18h heure française, à l'occasion de l', qui mettra en avant plusieurs opus de la franchise, dontLa diffusion durera une trentaine de minutes et une partie sera consacrée au gameplay du jeu, les civilisations, le mode campagne et « plus encore ». En bref, nous devrions avoir une présentation assez complète du RTS,, même si rien est sûr de ce côté.En outre, lemettra à l'honneur d'autres jeux de la franchise, comme Age of Empires II: Definitive Edition et Age of Empires III: Definitive Edition. Notez donc la date du 10 avril à 18h, pour suivre cette présentation, sur les chaines Twitch et YouTube de Xbox, mais aussi le site ageofempires.com.