Age of Empires 4 est jouable, Word's Edge donne des nouvelles

Discret depuis son annonce en 2017, avec seulement une bande-annonce partagée en novembre 2019 et quelques informations par la suite, Age of Empires 4 refait parler de lui ces derniers jours. Word's Edge, en charge du développement de la franchise, a tenu à s'exprimer sur les projets en cours via son site officiel , notamment ce quatrième opus, par l'intermédiaire de Shannon Loftis, directrice du studio.Nous apprenons ainsi que. Shannon Loftis explique que même si la conception d'un jeu de stratégie en temps réel est amusante,. Il faut ensuite passer par la phase d'équilibrage et de peaufinage, qui semble être plus ou moins l'état actuel du jeu.Malheureusement, Shannon Loftis n'a donné aucun détail sur Age of Empires 4 en lui-même, ni de date de lancement. Elle conclut son long message, qui parle également des Definitive Edition d'Age of Empires II et III en expliquant travailler « d'arrache-pied » sur ce nouvel épisode.Pour rappel, mais un portage sur les consoles Xbox n'est pas à exclure . Vous pouvez (re)voir le dernier trailer en date ci-dessous.