La Xbox Series X confirme sa sortie pour novembre

Alors que la sortie de Halo Infinite a été repoussée à 2021 , Microsoft a souhaité rassurer sa communauté,. Si nous ne possédons pas encore de date de sortie précise, nous savons néanmoins que la console de nouvelle génération, avec une centaine de jeux optimisés.Ainsi, lorsque la console sera lancée, les joueurs pourront prendre du plaisir parmi, tels que Assassin's Creed Valhalla et Watch Dogs: Legion, mais aussi. Nous retrouvons par exemple Destiny 2, Forza Horizon 4 ou encore Ori and the Will of the Wisps. Plusieurs exclusivités seront également disponibles, avec The Medium, Scorn ou encore Tetris Effect: Connected.Pour tenter de séduire encore plus de joueurs,. Qui plus est, certaines exclusivités arriveront dès leur lancement sur le programme proposé par Microsoft.Le studio reviendra dans les jours et semaines à venir afin de nous communiquer de plus amples informations sur la console,. Pour rappel, une console moins chère serait également au programme