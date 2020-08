Xbox Series X : La manette fuite, mentionnant une Xbox Series S

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CB — Zak S (@zakk_exe) August 9, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lors de l'officialisation de la Xbox Series X , nous avions appris que le nom de cette génération était en réalité simplement Xbox , le « Series X » étant simplement employé pour désigner un modèle. En outre, certaines rumeurs affirmaient que Microsoft allait lancer une console moins chère, et cette dernière semble porter le nom deSi cela n'est pas encore officiel, même si l'annonce de Microsoft ne devrait tarder, cela est officieux,, permettant d'en apprendre un peu plus. En plus de, le design de celle-ci est maintenant connu, et confirme les fuites ayant eu lieu ces dernières semaines. Nous retrouverons ainsi un nouveau bouton de partage et une refonte des flèches directionnelles,Pour ce qui est la de, qui serait présentée durant ce mois d'août, cette console moins chère et moins puissante devrait proposer 7,5 Go de RAM utilisable et 4 téraflops bien loin des 16 Go et 12 téraflops de sa grande sœur.