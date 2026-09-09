WARDOGS : Heure de sortie du FPS en France sur PC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 septembre 2026 à 11h06
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de WARDOGS, le nouveau FPS tactique, sur PC en France.
WARDOGS : Heure de sortie du FPS en France sur PC

Après plusieurs bêtas, couronnées de succès, plaçant WARDOGS parmi les FPS les plus populaires de la plateforme Steam, il est temps pour les joueurs de l'accueillir une bonne fois pour toutes, en accès anticipé. Sa sortie est programmée pour ce 10 septembre, mais de nombreux joueurs se posent la question suivante : à partir de quelle heure il sera possible de jouer à WARDOGS en France, sur Steam ? 

Heure de sortie de WARDOGS en France 

Comme vous le savez probablement déjà, WARDOGS est un FPS multijoueur qui réunit jusqu'à 100 joueurs par serveur, où la tactique prend une place importante, d'autant plus que la mécanique de construction/destruction du terrain est disponible, pour tenter de prendre l'avantage sur les ennemis. Grâce à différentes informations et notamment celles présentes sur Steam (via SteamDB) nous connaissons normalement l'heure de sortie du jeu.  

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Ainsi, l'heure de sortie de WARDOGS sur PC est fixée à 18h le 10 septembre. Il faudra donc patienter un petit peu avant de pouvoir se lancer dans l'aventure, et se lancer dans les combats. Notez que le titre arrive en accès anticipé et recevra de nombreuses mises à jour au fil du temps, en fonction du retour des joueurs. Les développeurs promettent d'être à l'écoute de la communauté.

Prétéléchargement de WARDOGS

Aucune information sur le prétéléchargement n'a été communiquée sur les différents réseaux sociaux. À l'heure actuelle, il ne semble pas possible de prétélécharger WARDOGS via Steam. Toutefois, il pourrait être lancé quelques heures avant le grand lancement, pour celles et ceux qui l'ont précommandé.

Miniature vidéo

Rendez-vous le 10 septembre 2026 donc, pour découvrir WARDOGS, qui doit débarquer sur PC. N'hésitez pas également à rejoindre notre groupe Steam, où vous pourrez notamment lire nos avis sur les dernières sorties. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :

  • PC
    • Édition Standard31,49 € au lieu de 40 €, soit 21 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

WARDOGS : Date de sortie de l'accès anticipé et tout ce qu'il faut savoir
WARDOGS 06 septembre 2026

WARDOGS : Date de sortie de l'accès anticipé et tout ce qu'il faut savoir

Découvrez la date d'accès anticipé de WARDOGS, le nouveau jeu de tir à 100 joueurs développé par BULKHEAD, qui pourrait séduire de nombreux joueurs.
La bêta de WARDOGS cartonne, à quelques jours de sa sortie en accès anticipé
WARDOGS 04 septembre 2026

La bêta de WARDOGS cartonne, à quelques jours de sa sortie en accès anticipé

Le jeu de tir compétitif WARDOGS vient de pulvériser les attentes lors de son playtest sur Steam. Avant même son lancement en accès anticipé, le titre du studio BULKHEAD a rassemblé plus de joueurs que certains des plus grands mastodontes du genre. Il est d'ailleurs le troisième jeu de tir le plus populaire sur Steam, derrière deux géants indétronables.
Avec sa bêta, WARDOGS bouscule déjà la hiérarchie des FPS
WARDOGS 24 août 2026

Avec sa bêta, WARDOGS bouscule déjà la hiérarchie des FPS

Un nouveau venu dans le monde des jeux de tir à la première personne crée la surprise. Alors que la bêta de Modern Warfare 4 a démarré ce week-end, le titre indépendant WARDOGS attire l'attention des joueurs et bouscule les géants du secteur sur Twitch et Steam.

commentaire (0)