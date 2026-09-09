WARDOGS : Heure de sortie du FPS en France sur PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de WARDOGS, le nouveau FPS tactique, sur PC en France.

Après plusieurs bêtas, couronnées de succès, plaçant WARDOGS parmi les FPS les plus populaires de la plateforme Steam, il est temps pour les joueurs de l'accueillir une bonne fois pour toutes, en accès anticipé. Sa sortie est programmée pour ce 10 septembre, mais de nombreux joueurs se posent la question suivante : à partir de quelle heure il sera possible de jouer à WARDOGS en France, sur Steam ?

Heure de sortie de WARDOGS en France

Comme vous le savez probablement déjà, WARDOGS est un FPS multijoueur qui réunit jusqu'à 100 joueurs par serveur, où la tactique prend une place importante, d'autant plus que la mécanique de construction/destruction du terrain est disponible, pour tenter de prendre l'avantage sur les ennemis. Grâce à différentes informations et notamment celles présentes sur Steam (via SteamDB) nous connaissons normalement l'heure de sortie du jeu.













Ainsi, l'heure de sortie de WARDOGS sur PC est fixée à 18h le 10 septembre. Il faudra donc patienter un petit peu avant de pouvoir se lancer dans l'aventure, et se lancer dans les combats. Notez que le titre arrive en accès anticipé et recevra de nombreuses mises à jour au fil du temps, en fonction du retour des joueurs. Les développeurs promettent d'être à l'écoute de la communauté.

Prétéléchargement de WARDOGS

Aucune information sur le prétéléchargement n'a été communiquée sur les différents réseaux sociaux. À l'heure actuelle, il ne semble pas possible de prétélécharger WARDOGS via Steam. Toutefois, il pourrait être lancé quelques heures avant le grand lancement, pour celles et ceux qui l'ont précommandé.

Rendez-vous le 10 septembre 2026 donc, pour découvrir WARDOGS, qui doit débarquer sur PC. N'hésitez pas également à rejoindre notre groupe Steam, où vous pourrez notamment lire nos avis sur les dernières sorties. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :