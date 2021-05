Western Digital présente ses trois nouveaux SSD optimisés pour consoles et PC

Notre marque WD BLACK offre une promesse claire et simple aux joueurs : un stockage rapide et fiable qui améliore leurs conditions de jeu. Avec ces nouveaux produits, la gamme WD BLACK propose des solutions développées avec la technologie Flash pour que chaque joueur - néophyte ou expérimenté - puisse explorer totalement les mondes des derniers jeux les plus immersifs. - Rob Soderbery, Vice-Président Exécutif et Directeur Général Flash Business de Western Digital.



Le WD_BLACK D30 Game Drive SSD : conçu pour fonctionner avec les consoles nouvelle génération comme la PlayStation 5.

conçu pour fonctionner avec les consoles nouvelle génération comme la PlayStation 5. Le WD_BLACK D30 Game Drive SSD Xbox : testé et approuvé pour les consoles Xbox. Il inclut un abonnement d’un mois au Xbox Game Pass Ultimate.

testé et approuvé pour les consoles Xbox. Il inclut un abonnement d’un mois au Xbox Game Pass Ultimate. Le nouveau SSD interne WD_BLACK SN750 SE NVMe : constitue une solution de mise à niveau PCIe Gen4 grand public pour les joueurs sur PC et ordinateurs portables.

WD_BLACK D30 Game Drive SSD



WD_BLACK D30 Game Drive SSD Xbox

Ces dernières années, les graphismes et le réalisme des mondes de jeux immersifs ont gagné en intensité, et la technologie Flash est devenue essentielle pour améliorer l'expérience de jeu. Les joueurs n'ont pas seulement besoin de plus d'espace de stockage, ils requièrent plus de vitesse et un accès rapide pour explorer et vivre instantanément ces jeux de manière immersive. - Geoff Keighley, Vétéran du secteur et hôte des Game Awards.



WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD

.

Prix et disponibilités :

Le WD_BLACK D30 Game Drive SSD : 500 Go, 1 To et 2 To à partir de 158,99 €.

Le WD_BLACK D30 Game Drive SSD Xbox : 500 Go, 1 To et 2 To à partir de 165,99 €.

500 Go, 1 To et 2 To à partir de 165,99 €. Le nouveau SSD interne WD_BLACK SN750 SE NVMe : 250 Go, 500 Go et 1 To à partir de 68,99 €.

L'évolution des consommations en termes de jeux vidéo entraîne la plupart des constructeurs àconcernant l'accessibilité et la compatibilité de l'ensemble de leurs produits avec les consoles de nouvelle génération. Arrivées assez rapidement dans nos salons, si l'on passe outre la difficulté actuelle de s'en procurer, les, tout comme la, disposent de caractéristiques ne permettant pas aux disques durs externes classiques de stocker ou faire fonctionner leurs jeux.C'est ainsi que. À noter toutefois que ces disques durs externes, même si adaptés et compatibles aux consoles next-gens, ne permettent que le stockage des jeux en question. De ce fait, inutile de s'en procurer un si vous souhaitez augmenter le stockage naturel de votre console. Cependant, ils permettent également le lancement des jeux d'anciennes générations comme laLes trois nouveaux produits annoncés sont les suivants :Nous pouvons donc noter la volonté qui anime, visant à se développer sur l'ensemble des secteurs connus et attendus par les utilisateurs. Dans l'ordre, voici les informations synthétiques concernant les différents produits.Devenu rapidement un élément-clé et très connu des joueurs, le SSD permet d'obtenir les meilleures réponses et temps de chargement possibles. Ce disque SSD hautes performances, avec des vitesses de lectures pouvant atteindre 900 Mo/s, se dote également d'un aspect compact et élégant, à l'égal du WD_Black P10 que nous avons testé. Le disque, adapté aux nouvelles consoles, est doté d'un support détachable pour être disposé à côté de ces dernières.Ce disque dispose d'une licence officielle Xbox et permet, de ce fait, d'améliorer votre expérience de jeu sur cette dernière. Il s'agit des caractéristiques du produit précédent, pour un châssis légèrement différent et inspiré de la Xbox. Comme dit plus haut, les joueurs pourront lancer les jeux directement stockés dessus, depuis leur Xbox, sauf les jeux next-gen. L'achat comprend un abonnement d'un mois à Xbox Game Pass Ultimate.Le nec plus ultra des SSD actuellement en vente et permettant d'obtenir des pointes de vitesse dépassant largement les SSD classiques, la gamme NVMe devient de plus en plus populaire chez les joueurs passionnés grâce à la technologie. Cette solution de stockage interne sans DRAM s'appuie sur la technologie PCIe Gen4 (rétrocompatible avec PCIe Gen3) pour offrir des vitesses de lecture allant jusqu'à 3 600 Mo/s. À cela vient s'ajouterune consommation d'énergie jusqu'à 30 % inférieure à celle de son prédécesseur