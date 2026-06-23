Valve dévoile le prix de la Steam Machine, et explique son coût plus élevé que prévu

Valve vient de lever le voile sur le prix et la disponibilité de sa nouvelle Steam Machine. Propulsé par SteamOS, ce PC de salon affiche un tarif de départ élevé, justifié par une crise des composants, et instaure un système de réservation aléatoire inédit pour contrer les robots.

Plusieurs mois après sa présentation, la Steam Machine refait parler d'elle. Valve a effectivement dévoilé son prix et d'autres informations, ce qui n'a pas forcément plu à la communauté, jugeant le PC un peu trop cher par rapport à ses performances.

Prix en forte hausse et crise des composants

Le modèle de base équipé de 512 Go d'espace de stockage est affiché à 1039 euros. La version supérieure, dotée de 2 To de stockage et de façades interchangeables en noyer massif et tissu rouge, grimpe à 1359 euros. Des packs incluant le nouveau Steam Controller sont également proposés pour une centaine d'euros supplémentaires, puisque aucune manette n'est proposée par défaut.

Cette tarification élevée s'explique par la crise actuelle touchant le marché de la mémoire. Selon le constructeur, le prix de la RAM et des disques SSD a explosé depuis le début de la conception de la machine.

« L'effet global est que notre objectif de prix initial pour la Steam Machine n'est plus viable. Les prix que nous partageons aujourd'hui reflètent l'état du monde de la fabrication », a déclaré l'entreprise. Pire encore, cette situation laisse présager de futures hausses si la pénurie venait à s'aggraver dans les mois à venir.

Un système de réservation aléatoire contre les robots

Face à des stocks de lancement extrêmement limités, Valve a décidé de changer son approche pour les précommandes. Contrairement au système classique du premier arrivé premier servi, la société met en place une file d'attente basée sur le hasard. Les joueurs intéressés ont jusqu'au 25 juin pour s'inscrire sur le site officiel. Une fois ce délai passé, un tirage au sort déterminera l'ordre de priorité pour finaliser l'achat.

Cette méthode vise à empêcher les robots et les spéculateurs de monopoliser les stocks. Les utilisateurs sélectionnés recevront un courrier électronique pour valider leur commande, tandis que les autres seront placés sur une liste d'attente qui pourrait s'étirer jusqu'en 2027. Pour être éligible, il est impératif de posséder un compte Steam en règle ayant effectué un achat avant avril 2026.

Le refus de subventionner le matériel

De nombreux joueurs espéraient que Valve utiliserait les revenus colossaux générés par sa boutique numérique pour réduire le prix de vente de sa Steam Machine. Le géant américain a fermement rejeté cette idée, défendant une philosophie d'ouverture propre à l'univers du PC.

Quand les entreprises vendent leur matériel à perte pour un avantage concurrentiel, elles le font pour construire un système plus fermé. Nous ne voulons pas de cela pour le matériel PC.

Valve souhaite que sa machine soit perçue comme une simple option parmi d'autres sur le marché, sans enfermer les consommateurs dans un écosystème restrictif. Les premières livraisons sont prévues pour la fin du mois de juin, tandis que le reste sera écoulé en fonction du stock de Valve.

N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous allez opter pour la Steam Machine, pour pouvoir jouer à vos jeux PC dans votre salon.