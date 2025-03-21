Une image confirmerait l'arrivée des jeux Steam sur une console concurrente

À l'heure actuelle, il est possible de profiter du catalogue Steam sur PC ainsi que sur le Steam Deck. Cependant, une image promotionnelle semble annoncer une nouvelle manière de jouer.
Steam s'est imposé comme la plateforme de référence pour jouer aux jeux vidéo sur PC. Depuis son lancement, la plateforme de Valve a tenté de diversifier son offre en créant notamment sa propre console portable. Mais elle a annoncé son souhait de mettre à disposition son catalogue chez les autres grands acteurs du secteur du jeu vidéo. Il semble que Microsoft pourrait être le premier à conclure ce type d'accord.
Jouer aux jeux Steam sur les consoles Xbox : bientôt une réalité ?
C'est en tout cas ce que suggère un petit détail glissé dans une image promotionnelle
présentée dans le cadre de la Game Developers Conference. Celle-ci est tirée d'un article complet publié sur le site officiel de Microsoft
et elle cache un indice qui n'a pas échappé au regard affûté de la communauté.
Juste derrière les consoles au premier plan, un vaste écran montre une sélection de jeux jouables actuellement sur les consoles Xbox. Sur la partie haute de cet écran, il est possible de voir des onglets pour affiner une recherche ainsi que divers onglets. Or, juste à côté de celui mentionnant le Xbox Game Pass, les joueurs ont pu lire « Steam »
. Cependant, Microsoft a supprimé l'image en question
pour la remplacer par une autre arborant le même slogan : « Opening a Billion Doors with Xbox
».
Ce dernier accentue l'idée que de nouvelles possibilités de jeu vont être introduites à l'avenir dans la sphère Microsoft. Néanmoins, la disparition de l'image en question peut suggérer que le public ne devait pas encore être informé de la situation ou que l'accord définitif n'a pas encore été conclu
. Il ne reste plus qu'à surveiller les communiqués des deux plateformes dans les semaines à venir.
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