Une image confirmerait l'arrivée des jeux Steam sur une console concurrente



le 21 mars 2025 à 12h36 Publié par Justine Manchuelle le 21 mars 2025 à 12h36

À l'heure actuelle, il est possible de profiter du catalogue Steam sur PC ainsi que sur le Steam Deck. Cependant, une image promotionnelle semble annoncer une nouvelle manière de jouer.