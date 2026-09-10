WARDOGS dévoile ses changements depuis la bêta, notamment portés sur la progression

Le très attendu jeu de tir multijoueur WARDOGS entre en accès anticipé avec de solides arguments pour bousculer Battlefield, Call of Duty et les autres FPS. Mais attention, le studio Bulkhead a drastiquement revu son système de progression. Pour obtenir les meilleurs équipements, il va falloir s'armer de patience et jouer de nombreuses heures.

Le nouveau venu dans le paysage des jeux de tir à la première personne multijoueur s'apprête à faire trembler les mastodontes du genre. WARDOGS, développé par Bulkhead, lance aujourd'hui sa première saison à l'occasion de la sortie en accès anticipé. Après des phases de test particulièrement concluantes ayant rassemblé plus de 245 000 joueurs simultanés et franchi le cap du million de listes de souhaits sur Steam, le titre affiche une dynamique impressionnante et souhaite surfer sur ce succès. Fortement inspiré par le célèbre mod King of the Hill de Arma 3, le jeu propose des affrontements massifs répartis sur des zones d'action générées aléatoirement, réunissant jusqu'à 100 joueurs.

Un lancement sous le signe du rééquilibrage

Cependant, l'expérience proposée lors de la sortie officielle sera bien différente de celle des week-ends de test. Bulkhead a publié la mise à jour de la Saison 1 sur Steam, dévoilant une refonte totale de l'économie et de la progression. Le studio a constaté que le rythme de montée en niveau précédent était calibré uniquement pour de courtes sessions. Désormais, le jeu vise sur le long terme.

La courbe d'expérience a été considérablement ralentie, en particulier entre les niveaux 10 et 20, qui demanderont plus du double de temps par rapport à la bêta. Les développeurs ont justifié ce choix de conception de manière très claire.

Cela signifie que nos joueurs médians, avec 20 à 25 heures de jeu, se situeront autour du niveau 20, et que ceux qui veulent les objets les plus prestigieux, les 5 % supérieurs, devront s'investir massivement.













Des ajustements tactiques et techniques

Pour accompagner cette progression plus exigeante, l'accès aux équipements lourds a été repoussé. L'artillerie, par exemple, ne se débloque plus au niveau 55 mais au niveau 90 de votre carrière globale. Le char lourd nécessite désormais d'atteindre le niveau 35 dans la spécialisation de pilote terrestre. L'économie du jeu, basée sur une réserve d'argent personnelle pour s'équiper, subit aussi une inflation sur certains éléments stratégiques comme les bases d'opérations avancées.

Outre l'économie, le patch corrige de nombreux problèmes techniques et équilibre le gameplay. Les tourelles des véhicules ont maintenant une vitesse de rotation maximale pour éviter les mouvements irréalistes, et la visée des chars a été affinée. Côté modération, Bulkhead serre la vis avec des bannissements de tricheurs annoncés publiquement sur les serveurs, tout en réduisant le poids des signalements abusifs provenant de joueurs de mauvaise foi.

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Une feuille de route honnête

Proposé pour la somme de 39,99 €, WARDOGS assumera pleinement son statut d'accès anticipé. Le studio a fait preuve d'une grande transparence en prévenant les joueurs qu'il n'y aurait pas de mises à jour de contenu régulières dans l'immédiat.

Avec 37 armes, 27 véhicules et 3 cartes disponibles au lancement, l'équipe préfère se concentrer sur la stabilité de l'expérience de base. L'objectif est de peaufiner les fondations d'un jeu qui pourrait bien s'imposer comme la nouvelle référence militaire moderne, à condition que la communauté accepte de relever le défi de cette nouvelle progression exigeante.

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