Twitch : Découvrez combien d'heures de contenus ont été regardées en 2024



le 20 décembre 2024 à 15h20 Publié par Justine Manchuelle le 20 décembre 2024 à 15h20

Dans le cadre du State of the Stream 2024, StreamElements a partagé quelques informations liées à l'utilisation de Twitch, dont le nombre total d'heures visionnées.