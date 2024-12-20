Twitch : Découvrez combien d'heures de contenus ont été regardées en 2024

Dans le cadre du State of the Stream 2024, StreamElements a partagé quelques informations liées à l'utilisation de Twitch, dont le nombre total d'heures visionnées.
Que ce soit pour regarder votre créateur de contenus préféré, découvrir de nouveaux titres ou suivre les grandes cérémonies du jeu vidéo, Twitch est devenu un incontournable du divertissement en ligne. Pour découvrir son impact, les données liées aux contenus créés sont régulièrement analysées. Un bilan annuel est même proposé en fin d'année : le State of the Stream.
Les données de l'édition 2024 ont été publiées le 17 décembre sur le blog de StreamElements
. Au travers de différents graphiques, les utilisateurs peuvent découvrir quels ont été les créateurs ou les jeux les plus regardés au cours des 12 mois écoulés. Mais l'une des informations les plus intéressantes concerne le nombre d'heures visionnées. S'il est possible de découvrir le chiffre mois par mois, le résultat global a de quoi donner le tournis.
Le nombre total d'heures de contenus visionnées sur Twitch stable par rapport aux données de 2023
Au total, les utilisateurs du monde entier ont regardé 18,5 milliards d'heures de programmes en tous genres sur Twitch en 2024
. À titre de comparaison, l'an dernier, le chiffre était de 18,9 milliards d'heures visionnées. Si cette moyenne reste stable, elle peut être révélatrice de plusieurs détails impactant sa croissance
.
D'après les équipes de StremElements et de Rainmaker.gg (qui a fourni les différentes données), cela pourrait être dû à « la migration des créateurs vers d'autres plateformes ou le partage de leur temps avec la popularité croissante du multistreaming afin d'élargir leur fanbase
». Malgré ces facteurs, la moyenne des heures visionnées est restée très constante
, notamment au cours des 2e et 4e trimestres. D'ailleurs, StreamElements rappelle que Twitch continue de séduire le public avec des créateurs plébiscités dans le monde entier.
Twitch a connu plusieurs streamers de premier plan au fil des ans. Il y a eu l'ère Ninja, puis le règne de xQc, et maintenant nous sommes dans l'ère KaiCenat. Le moteur de cette relève est la diversification des plateformes. En effet, être présent partout où se trouvent les joueurs est le meilleur moyen de se développer, que l'on utilise certaines plateformes pour la découverte et d'autres pour le développement de la communauté. Il faut s'attendre à ce que 2025 soit une grande année pour le multistreaming, car les outils évoluent et deviennent plus accessibles à l'écosystème élargi des créateurs.
Pour conclure cette analyse, StreamElements a révélé quels étaient les 10 jeux et contenus les plus streamés en 2024
. Sans surprise, le classement n'a que peu évolué par rapport à 2023 avec, de la deuxième à la dixième place :
Quant à la première place du classement, elle n'est pas occupée par un jeu mais par une catégorie de contenus à part entière sur Twitch : Just Chatting
.
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