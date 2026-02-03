The Game Awards 2026 : La date de la cérémonie déjà connue

La date de la cérémonie The Game Awards de cette année 2026 a déjà été révélée. Le rendez-vous est fixé au mois de décembre prochain.

La date de la cérémonie The Game Awards 2026 donnée

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📍Thursday, December 10, 2026



More details later this year ✨ pic.twitter.com/naPXQPkI9v — The Game Awards (@thegameawards) February 2, 2026

Un événement riche en prix et annonces

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Comme chaque année, les joueurs et les joueuses peuvent suivre la cérémonie The Game Awards, distinguant les meilleurs jeux sortis au cours de ces derniers mois, et ce, selon diverses catégories. Et bien que 2026 ne fait que débuter,Effectivement, c'est via une récente publication sur le compte Twitter/X de l'événement que nous en savons plus à ce sujet :, soit certainement dans la nuit du 10 au 11 chez nous. Évidemment, et comme toujours, l'événement sera retransmis sur les canaux habituels de communication, à savoir YouTube et Twitch, afin que les joueurs et les joueuses puissent suivre la cérémonie, qui sera très certainement présentée par Geoff Keighley.Si le programme complet n'a pas encore été révélé, la cérémonie des Game Awards 2026 devrait suivre le modèle habituel. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de nombreuses annonces, dont des « World Premieres », concernant des jeux non annoncés ou encore déjà sortis. Il y a également de fortes chances que des personnalités du paysage vidéoludique (développeurs, acteurs, etc.) soient présentes à l'événement, afin d'introduire une annonce.Et comme toujours, la cérémonie des Game Awards 2026 décernera de multiples prix à différents jeux, ayant été lancés au cours de cette année 2026. Ce sera également l'occasion de connaître le « Game of the Year » (ou « GOTY ») de cette nouvelle année, qui s'annonce chargée en sorties. Comme à l'accoutumée, l'événement devrait ainsi durer plusieurs heures.Rendez-vous donc au mois de décembre 2026 pour les Game Awards 2026, dont la cérémonie sera très certainement retransmise sur YouTube et Twitch.