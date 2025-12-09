The Game Awards 2025 : Quand et comment regarder l'événement en direct ?

L'événement The Game Awards est de retour en cette fin d'année 2025. Découvrez la date, l'heure de diffusion et comment regarder la cérémonie en direct afin de ne rien louper des annonces.

Date et heure de la cérémonie The Game Awards 2025

Quel est le programme de l'événement Game Awards 2025 ?













Qui sont les nommés pour cette édition 2025 des Game Awards ?

Comment regarder l'événement The Game Awards 2025

Comme chaque année, c'est en ce début du mois de décembre que les joueurs et les joueuses auront la possibilité de suivre l'édition 2025 de la fameuse cérémonie des Game Awards. D'ailleurs, afin que vous ne loupiez rien de l'événement, nous avons préparé. En outre, nous vous précisons, si vous désirez être au rendez-vous.. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas la durée de l'événement. Toutefois, et selon les précédentes éditions, la cérémonie devrait durer plusieurs heures.Comme toujours, durant la cérémonie des, nous aurons le droit à de plus amples informations concernant les jeux devant arriver en 2026 ainsi qu'à plusieurs « worlds premieres ». Pour le moment, le programme complet n'est pas connu. Cependant, d'après de récentes informations officielles, Phantom Blade Zero et Resident Evil Requiem, entre autres, feront une apparition durant les Game Awards de cette année.Bien entendu, l'événementdécernera différents prix à de nombreux jeux, qui ont su se faire remarquer ces douze derniers mois. D'ailleurs, les nommés et catégories dessont connus. Nous vous en parlons dans un article dédié.Comme chaque année,, et ce, sur plusieurs canaux de communication. Parmi eux, nous pouvons, bien évidemment, compter sur les plateformes YouTube et Twitch. Pour être plus précis, la cérémonie sera retransmise sur le compte The Game Awards depuis les plateformes citées ci-dessus :Rendez-vous donc dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 décembre 2025 pour suivre, qui nous permettra donc de connaître la production vidéoludique qui sera élue « Jeu de l'année » et d'en savoir plus à propos des prochains titres.