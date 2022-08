The Game Awards 2022 : La date de la cérémonie révélée

📣 We have a date! 📣



THE GAME AWARDS

Thursday, December 8



Streaming live around the world from Microsoft Theater in LA.



Hard to believe this is our NINTH show.



We've been working all year to bring you something very special. pic.twitter.com/VS9qOhyltQ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 22, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Tous les ans, les joueurs et les joueuses peuvent suivre la cérémonie The Game Awards, distinguant les meilleurs jeux sortis au cours des 12 derniers mois, et ce selon plusieurs catégories. D'ailleurs, nous connaissons désormais la date de l'édition 2022 de The Game Awards. En effet, Geoff Keighley a récemment partagé l'information sur son compte officiel Twitter.Ainsi, la cérémonie. La soirée sera retransmise sur les canaux habituels de communication, à savoir YouTube et Twitch (très certainement dans la nuit du 8 au 9, chez nous en France). D'ailleurs, cette édition 2022 proposera une toute nouvelle catégorie, soit « The Best Adaptation Award », qui récompensera une adaptation de jeu vidéo (film, série podcast, etc.).Ce sera aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus quant aux titres à venir en 2023 puisque de nombreuses annonces seront faites lors de la cérémonie The Game Awards 2022 et nous pouvons nous attendre à plusieurs World Premiere.Rendez-vous donc au début du mois de décembre pour découvrir l'édition 2022 des Game Awards. Évidemment, dès que nous connaîtrons l'heure exacte de diffusion de la cérémonie, en France, et que nous en saurons plus au sujet des nommés, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.