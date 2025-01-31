Summer Game Fest 2025 : La date de l'événement, avec plus de 40 éditeurs de jeux, dévoilée

Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits
Retrouvez les liens Carnival Tycoon du jour vous permettant de récupérer des tours, spins et coins gratuitement.
Comme les précédentes éditions, le Summer Game Fest 2025 devrait durer environ 2 heures. Cet événement sera l'occasion d'avoir de nouvelles informations concernant les jeux à venir et nous pouvons nous attendre à plusieurs « World Premieres ». D'après les informations partagées, nous pourrons voir des jeux de plus de 40 éditeurs. Évidemment, à l'heure actuelle, le programme complet du Summer Game Fest 2025 n'est pas connu.
On Friday, June 6, @SummerGameFest returns to show you what's next in video games from more than 40 leading game publishers.— Summer Game Fest (@summergamefest) January 30, 2025
Live from YouTube Theater in LA.
Followed by SGF: Play Days from @iam8bit and a new thought-leader event in Los Angeles.
All happening June 6-9. pic.twitter.com/mUWeCxz09c
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