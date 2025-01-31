Summer Game Fest 2025 : La date de l'événement, avec plus de 40 éditeurs de jeux, dévoilée

La date de l'événement Summer Game Fest 2025 est, à présent, connue. Le rendez-vous est prévu pour cet été 2025.

La date du Summer Game Fest 2025 est connue

On Friday, June 6, @SummerGameFest returns to show you what's next in video games from more than 40 leading game publishers.



Live from YouTube Theater in LA.



Followed by SGF: Play Days from @iam8bit and a new thought-leader event in Los Angeles.



All happening June 6-9. pic.twitter.com/mUWeCxz09c — Summer Game Fest (@summergamefest) January 30, 2025

Comme chaque année,est un rendez-vous incontournable pour les joueurs et les joueuses. En effet, cet événement particulier est l'occasion d'en savoir et surtout d'en voir plus à propos des jeux à venir. D'ailleurs, nous savons, désormais,Grâce à récente une publication sur le compte Twitter/X de l'événement, nous savons à présent que. Comme vous vous en doutez,, depuis le YouTube Theater de Los Angeles.Comme les précédentes éditions,. Cet événement sera l'occasion d'avoir de nouvelles informations concernant les jeux à venir et nous pouvons nous attendre à plusieurs « World Premieres ». D'après les informations partagées, nous pourrons voir des jeux de plus de 40 éditeurs. Évidemment, à l'heure actuelle, le programme complet dun'est pas connu.Rendez-vous donc le 6 juin 2025, dans la soirée, pour suivre, qui sera retransmis sur les plateformes habituelles, à savoir YouTube et Twitch. Nous serons, bien évidemment, au rendez-vous pour vous tenir au courant des informations révélées lors de cet événement.