Summer Game Fest 2025 : La date de l'événement, avec plus de 40 éditeurs de jeux, dévoilée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 31 janvier 2025 à 11h38
La date de l'événement Summer Game Fest 2025 est, à présent, connue. Le rendez-vous est prévu pour cet été 2025.
Summer Game Fest 2025 : La date de l'événement, avec plus de 40 éditeurs de jeux, dévoilée
Comme chaque année, le Summer Game Fest est un rendez-vous incontournable pour les joueurs et les joueuses. En effet, cet événement particulier est l'occasion d'en savoir et surtout d'en voir plus à propos des jeux à venir. D'ailleurs, nous savons, désormais, à quelle date le Summer Game Fest 2025 se tiendra.

La date du Summer Game Fest 2025 est connue

Grâce à récente une publication sur le compte Twitter/X de l'événement, nous savons à présent que le Summer Game Fest 2025 se tiendra le 6 juin prochain. Comme vous vous en doutez, l'événement sera retransmis en direct, notamment aux alentours de 23h (heure française), le 6 juin 2025, depuis le YouTube Theater de Los Angeles. 
Comme les précédentes éditions, le Summer Game Fest 2025 devrait durer environ 2 heures. Cet événement sera l'occasion d'avoir de nouvelles informations concernant les jeux à venir et nous pouvons nous attendre à plusieurs « World Premieres ». D'après les informations partagées, nous pourrons voir des jeux de plus de 40 éditeurs. Évidemment, à l'heure actuelle, le programme complet du Summer Game Fest 2025 n'est pas connu.

Rendez-vous donc le 6 juin 2025, dans la soirée, pour suivre le Summer Game Fest 2025, qui sera retransmis sur les plateformes habituelles, à savoir YouTube et Twitch. Nous serons, bien évidemment, au rendez-vous pour vous tenir au courant des informations révélées lors de cet événement.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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