Steam teste un nouvel outil pour vous faire découvrir des jeux

Avec le catalogue de jeux le plus vaste proposé sur PC, il peut être difficile de découvrir de nouveaux jeux sur Steam. Pour y remédier, Valve a imaginé une nouvelle fonctionnalité qui s'adapte à vos préférences.
Rien que sur l'année 2024, plus de 18 000 nouveaux jeux ont été ajoutés sur Steam. Entre cet océan de nouveautés, les jeux vedettes mis en avant par les créateurs de contenus en ligne et les grands classiques, les utilisateurs de la plateforme ont parfois trop de choix à disposition. Si beaucoup craquent pour un titre suite à une recommandation de proches ou de streamers, Valve a décidé de prendre les choses en main à sa manière.
Proposer des recommandations adaptées à chaque joueur tout en mettant en avant les nouveautés
Pour cela, la plateforme a imaginé un calendrier personnalisé mettant en avant un jeu par jour : la Vue Agenda. La sélection se base sur plusieurs critères comme les habitudes de jeux des utilisateurs ou les titres ajoutés dans la liste de souhaits
. Néanmoins, le calendrier a aussi vocation à mettre en lumière les sorties à venir et les nouveautés ajoutées sur Steam.
Reposant sur un système d'algorithmes, la Vue Agenda est d'ores et déjà disponible sur Steam
. Valve assure d'ailleurs que « le système de recommandation est réentrainé quotidiennement
» afin d'offrir la meilleure sélection possible à l'ensemble des utilisateurs.
Néanmoins, d'autres fonctionnalités similaires comme la liste de découvertes ne sont pas supprimées
. La Vue Agenda est utilisée en complément de ces outils afin de combiner actualité du jeu vidéo et recommandations personnalisées.
La Vue Agenda de Steam déjà disponible et gratuite pour tous
Si vous souhaitez tester dès à présent cette fonctionnalité, c'est très simple. Il vous suffit de vous connecter à votre compte Steam et de cliquer sur le lien suivant pour accéder à votre calendrier personnalisé
. Bien entendu, il faut garder en tête que cette fonctionnalité est encore en rodage. De fait, les titres proposés peuvent mettre un peu de temps à changer. Cependant, l'idée est originale, accessible à tous et parfaite pour étoffer sa liste de souhaits à l'approche des fêtes de fin d'année
!
Que pensez-vous de la Vue Agenda de Steam ? Est-ce que vous l'avez déjà testé et quels jeux la plateforme vous a-t-elle recommandés ? N'hésitez pas à nous partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous.
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