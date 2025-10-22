Steam teste un nouvel outil pour vous faire découvrir des jeux



le 22 octobre 2025 à 15h11 Publié par Justine Manchuelle le 22 octobre 2025 à 15h11

Avec le catalogue de jeux le plus vaste proposé sur PC, il peut être difficile de découvrir de nouveaux jeux sur Steam. Pour y remédier, Valve a imaginé une nouvelle fonctionnalité qui s'adapte à vos préférences.