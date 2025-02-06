Steam sort une nouvelle fonctionnalité pour les accès anticipé, afin d'éviter les arnaques

Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)
Retrouvez les liens Domino Dreams du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.
Cette nouvelle fonctionnalité est plutôt appréciable car celle-ci fait office d'avertissement pour toutes celles et ceux qui souhaitent acheter un jeu non terminé, et qui ne le deviendra probablement jamais. Cette mention devrait donc permettre aux joueurs d'éviter de dépenser de l'argent dans des projets vidéoludiques abandonnés par leurs développeurs.
Steam now warns about Early Access that have not been updated in months.— SteamDB (@SteamDB) February 5, 2025
🕵️ Tip: SteamDB browser extension shows last update for all games. pic.twitter.com/hIp9Cmg3nQ
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