Steam sort une nouvelle fonctionnalité pour les accès anticipé, afin d'éviter les arnaques

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 février 2025 à 11h53
La plateforme de Valve, Steam, a récemment accueilli une nouvelle fonctionnalité, qui pointe du doigt les jeux en accès anticipé qui n'ont pas bénéficié de mises à jour depuis longtemps.
Steam sort une nouvelle fonctionnalité pour les accès anticipé, afin d'éviter les arnaques
Depuis plusieurs années maintenant, de nombreux jeux sortent en accès anticipé, afin que les studios de développement façonnent progressivement leurs productions en fonction des retours des joueurs et apportent, en conséquence, des nouveautés ou correctifs. Toutefois, dans certains cas, ces titres sont abandonnés mais toujours disponibles à l'achat. Fort heureusement, il est, désormais, possible de repérer les jeux en accès anticipé abandonnés grâce à une nouvelle fonctionnalité disponible sur Steam.

Steam indique les titres en accès anticipé abandonnés

En effet, comme repéré par SteamDB, Steam précise, à présent, quand un jeu en accès anticipé n'a pas reçu de mises à jour depuis plus d'une dizaine de mois, voire plus. Cette information est notamment présente dans l'encart « Jeu en accès anticipé », affichée sur la page Steam du soft en question.
Cette nouvelle fonctionnalité est plutôt appréciable car celle-ci fait office d'avertissement pour toutes celles et ceux qui souhaitent acheter un jeu non terminé, et qui ne le deviendra probablement jamais. Cette mention devrait donc permettre aux joueurs d'éviter de dépenser de l'argent dans des projets vidéoludiques abandonnés par leurs développeurs.

Toutefois, à l'heure actuelle, nous ne connaissons pas précisément à partir de quels critères Steam détermine qu'un jeu en accès anticipé est abandonné. En espérant que la firme dévoilera de plus amples informations à ce sujet, à l'avenir.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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