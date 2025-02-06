Steam sort une nouvelle fonctionnalité pour les accès anticipé, afin d'éviter les arnaques

La plateforme de Valve, Steam, a récemment accueilli une nouvelle fonctionnalité, qui pointe du doigt les jeux en accès anticipé qui n'ont pas bénéficié de mises à jour depuis longtemps.

Steam indique les titres en accès anticipé abandonnés

Steam now warns about Early Access that have not been updated in months.



🕵️ Tip: SteamDB browser extension shows last update for all games. pic.twitter.com/hIp9Cmg3nQ — SteamDB (@SteamDB) February 5, 2025

Depuis plusieurs années maintenant, de nombreux jeux sortent en accès anticipé, afin que les studios de développement façonnent progressivement leurs productions en fonction des retours des joueurs et apportent, en conséquence, des nouveautés ou correctifs. Toutefois, dans certains cas, ces titres sont abandonnés mais toujours disponibles à l'achat. Fort heureusement,En effet, comme repéré par SteamDB,. Cette information est notamment présente dans l'encart « Jeu en accès anticipé », affichée sur la page Steam du soft en question.pour toutes celles et ceux qui souhaitent acheter un jeu non terminé, et qui ne le deviendra probablement jamais. Cette mention devrait donc permettre aux joueurs d'éviter de dépenser de l'argent dans des projets vidéoludiques abandonnés par leurs développeurs.Toutefois, à l'heure actuelle, nous ne connaissons pas précisément à partir de quels critères Steam détermine qu'un jeu en accès anticipé est abandonné. En espérant que la firme dévoilera de plus amples informations à ce sujet, à l'avenir.