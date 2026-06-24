Steam Machine : Date de sortie, prix et comment en acheter une

La toute nouvelle Steam Machine de Valve s'apprête à débarquer dans nos salons. Découvrez la date de sortie officielle, la grille tarifaire complète en euros et la méthode particulièrement stricte mise en place par Valve pour commander votre exemplaire et contrer les scalpers.

La Steam Machine s'apprête à bousculer nos habitudes de jeu. Conçue par Valve, cette machine hybride ambitionne de rendre le jeu PC plus accessible que jamais en offrant le confort et la simplicité d'une console de salon traditionnelle. Cependant, contrairement à une PlayStation 5 ou à une Xbox Series, acquérir ce petit boîtier noir ne sera pas une mince affaire. Pour éviter la cohue et l'omniprésence des bots, Valve a mis en place un système d'achat par tirage au sort et liste d'attente qui nécessite de montrer patte blanche. Mais aussi un prix relativement élevé, justifié par le prix des composants.

Quelle est la date de sortie de la Steam Machine ?

Les prix et les différents modèles n'ont été dévoilés que le 22 juin 2026, laissant très peu de temps aux joueurs pour se préparer financièrement. En effet, la première vague d'expéditions de la Steam Machine commencera dès le lundi 29 juin 2026.

Tout se passe exclusivement en ligne via la plateforme Steam. Pour espérer faire partie des premiers servis, il vous faudra impérativement manifester votre intérêt avant la date limite, fixée au jeudi 25 juin 2026 à 19h00 (heure de Paris). Une fois cette heure passée, Valve procédera à un tirage au sort unique pour déterminer l'ordre des priorités.

Prix de la Steam Machine

Valve propose deux modèles distincts selon l'espace de stockage souhaité (512 Go ou 2 To), déclinés en version seule ou en pack avec la toute nouvelle Steam Controller. Notez que l'achat d'un modèle 2 To s'accompagne de deux façades interchangeables exclusives (en tissu rouge et en noyer massif).

Valve a justifié ces tarifs, plus élevés que prévu, par l'explosion du coût des composants ces dernières années, notamment la mémoire vive (RAM) et le stockage de type SSD. La firme a également refusé de subventionner le prix de sa machine afin de préserver l'ouverture de l'écosystème PC et ne pas forcer la main des utilisateurs.

Voici le tableau comparatif des prix officiels pour l'Europe :

Modèle de Steam Machine Capacité de stockage Inclus dans le pack Prix (EUR) Steam Machine Standard 512 Go Console seule 1 039 € Bundle Steam Machine + Manette 512 Go Console + Steam Controller 1 108 € Steam Machine Premium 2 To Console seule + 2 façades 1 359 € Bundle Steam Machine Premium + Manette 2 To Console + Steam Controller + 2 façades 1 428 €

Comment précommander et réserver sa console ?

Pour participer à cette distribution, Valve impose des critères d'éligibilité très stricts afin de s'assurer que les machines finissent entre les mains de vrais joueurs :

Posséder un compte Steam en bonne et due forme (sans bannissement en cours).

Avoir effectué au moins un achat sur Steam avant le 27 avril 2026 .

. La limite est fixée à une seule inscription par foyer (les adresses de livraison et moyens de paiement identiques seront traqués et supprimés).

Si vous cochez toutes ces cases, connectez-vous sur la page officielle de Steam, sélectionnez le ou les modèles qui vous intéressent, acceptez les conditions générales et validez votre inscription sur la liste avant le 25 juin à 19h00. Vous recevrez ensuite un e-mail crucial qui déterminera votre statut.

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L'e-mail de Réservation signifie qu'une console vous est officiellement attribuée pour l'année 2026. Dès qu'un exemplaire sera prêt à être expédié, vous recevrez une invitation finale d'achat. Vous disposerez alors d'un délai strict de 72 heures pour finaliser votre paiement, sans possibilité de changer de modèle. Si vous ratez ce coche, votre réservation sera annulée et attribuée à la personne suivante.

L'e-mail de Liste d'attente, quant à lui, signifie que vous êtes placé dans la file d'attente générale. Votre position n'évoluera que si un acheteur annule sa commande ou si Valve augmente ses cadences de production. Sachez enfin que toute inscription au-delà de la date limite du 25 juin vous placera automatiquement en fin de liste d'attente.