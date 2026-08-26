Halloween est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 août 2026 à 16h16
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Halloween est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Halloween est-il dans le Game Pass ?

Développé ainsi qu'édité par IllFonic, Halloween est un jeu d'horreur et multijoueur, qui doit débarquer au début du mois de septembre 2026. Plutôt attendu par les fans du genre, plusieurs personnes au sein de la communauté se questionnent à son sujet. Dès lors, certains d'entre eux se demandent si le jeu figure ou non dans le catalogue du fameux service de Microsoft et donc si un abonnement au Game Pass est suffisant ou non.

Ci-dessous, nous vous apportons des informations concernant l'arrivée d'Halloween dans le Game Pass.

Halloween est-il dans le Game Pass ? 

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : il n'est pas prévu qu'Halloween entre dans le catalogue du Game Pass, à ce jour. Effectivement, à travers les différentes communications officielles, IllFonic n'a pas annoncé l'entrée de son jeu d'horreur et multijoueur dans le célèbre service de Microsoft.

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Cependant, il y a des chances qu'Halloween intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Vous n'êtes ainsi pas probablement sans savoir que de nouveaux jeux, AAA comme titres indépendants, débarquent très régulièrement dans ledit service, et ce, tous les mois, pour être plus précis. Dès lors, il se peut qu'IllFonic décide de proposer Halloween dans le Game Pass à l'avenir. Or, comme vous l'aurez compris, rien n'est moins sûr, à ce stade. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.

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En attendant, et si vous souhaitez découvrir coûte que coûte Halloween, il va falloir passer par la case achat. Rappelons, en guise de conclusion, que le nouveau jeu du studio IllFonice débarque le 8 septembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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