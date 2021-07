Steam Deck : Prix, caractéristiques, précommandes, tous les détails de la console de Valve

Présentation de Steam Deck

Caractéristiques

Processeur : Zen 2 4 c/8 t ; 2,4 à 3,5 GHz (jusqu'à 448 Gflops FP32)

Carte graphique : 8 UC RDNA 2 ; 1 à 1,6 GHz (jusqu'à 1,6 Tflops FP32)

Mémoire vive → 16 Go

Stockage → (64 Go, 256 Go ou 512 Go

Écran tactile → 1280 × 800 px, 60 Hz

Batterie → 40 Wh, entre 2 et 8 heures d'autonomie

Poids → 669 grammes

Système d'exploitation → SteamOS 3.0

Prix de Steam Deck

Version de base - 419 € 64 Go de mémoire Étui de transport

Version 256 Go - 549 € 256 Go SSD Stockage plus rapide Étui de transport Bundle de profil exclusif de la communauté Steam

Version 512 Go - 679 € 512 Go SSD Stockage le plus rapide Verre avec traitement antireflet de qualité supérieure Étui de transport exclusif Bundle de profil exclusif de la communauté Steam Thème de clavier virtuel exclusif



Où précommander Steam Deck ?

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour d'un retour de Valve sur le marché des consoles se faisaient de plus en plus nombreuses. La société a finalement levé le voile sur son projet durant ce mois de juillet, en annonçant, une console portable avec toutes les fonctionnalités d'un PC gaming, qui se rapproche grandement de ce que peut propose Nintendo avec sa Switch, mais en plus puissant.est une console portable qui se veut puissante et qui s'adapte à toutes les situations. Ainsi, il sera possible d'y jouer telle une console portable avec les commandes de bases, mais aussi des trackpads pour plus de précision, notamment les FPS, mais aussi profiter d'un gyroscope intégré, qui complète parfaitement les sticks analogiques et trackpads. En outre, la console possède un écran tactile, pour naviguer plus facilement dans l'interface Steam et améliorer la saisie de texte.Néanmoins,se veut bien plus qu'une simple console portable, étant donné qu'il sera possible jouer avec un clavier/souris grâce à la station d'accueil qui sera vendue séparément, mais aussi de vous connecter à un autre écran ou une télévision, pour utiliser la console comme un PC.Pour quek fasse tourner les jeux les plus récents dans les meilleures conditions possible, outre un écran tactile 7", il possède une carte graphique et un processeur relativement puissant, mais aussi 16 Go de mémoire vive. Voici un condensé de ses caractéristiques.Malheureusement, les prix ne sont pas les plus abordables, mais cela est en partie dû aux composants présents, qui permettent de faire tourner la totalité des jeux Steam. Ainsi, il existe trois versions, qui ne diffèrent que par leur stockage et quelques accessoires :Pour précommander, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel , ou la plateforme Steam, et de choisir la version de votre choix. Notez que des frais de réservation sont de rigueur, pour éviter toute précommande abusive et d'éventuelles rétractations, mais ces derniers vous seront déduits du prix d'achat, une fois le produit disponible.