Steam contraint par les joueurs de créer un filtre pour les contenus générés par IA ?

L'utilisation de l'IA divise profondément, notamment dans la création artistique. Pour protéger les artistes, les joueurs PC ont décidé de s'unir en envoyant une requête à Valve (Steam).

Les joueurs demandent un filtre permettant de signaler les jeux créés par IA sur Steam

L'intelligence artificielle est souvent pointée du doigt quand elle crée des images, des chansons ou des jeux à la place d'artistes prometteurs mais peu mis en avant. Certains évoquent que cette manière de créer via des algorithmes pourrait offrir de nouvelles possibilités de création aux artistes de tous horizons. Mais beaucoup voient ce générateur d'images comme une menace, en particulier dans le jeu vidéo.Pour les joueurs PC,. D'autant que Steam, plateforme majeure pour le jeu PC, exige que toute utilisation de modèles génératifs soit explicitement indiquée dans chaque titre proposé à la vente dans son catalogue. Mais la communauté souhaite que Valve prenne des mesures complémentaires.Sur les forums de Steam et sur les réseaux sociaux comme Reddit, les utilisateurs de la plateforme partagent leur opinion sur le sujet. Certains déclarent n'avoir « aucun intérêt à jouer à des démos de jeux qui utilisent l'IA générative dans leur développement ».En effet,. Même s'il existe de nombreux outils permettant à chaque utilisateur de filtrer uniquement le contenu qu'il souhaite voir, beaucoup estiment que celui sur le contenu généré par IA est nécessaire. Il permettrait à la fois de donner plus d'autonomie aux utilisateurs, mais aussi de punir plus rapidement les développeurs qui ne respectent pas les conditions d'utilisation de Steam.Malgré tout,sur certains aspects. Elle pourrait notamment aider certains développeurs à créer un code de base ou fournir des éléments d'inspiration aux artistes. Mais pour l'heure, Valve ne s'est pas exprimé sur le sujet.Quel est votre point de vue sur la place de l'IA dans la création de jeux vidéo ? Devrait-elle être mentionnée, autorisée ou bannie de Steam ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.