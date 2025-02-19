SimTask FarmStick Xbox : Le joystick ultime pour Farming Simulator 25 arrive sur console

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 19 février 2025 à 12h00
Avec l'essor des jeux de simulation, l'immersion est devenue un critère essentiel pour les joueurs en quête de réalisme. Thrustmaster l'a bien compris et dévoile aujourd'hui une nouveauté attendue sur console, pensée pour transformer l'expérience des passionnés de machines agricoles et d'engins lourds.
SimTask FarmStick Xbox : Le joystick ultime pour Farming Simulator 25 arrive sur console
Le réalisme dans les jeux de simulation passe un nouveau cap avec le SimTask FarmStick Xbox, la dernière innovation signée Thrustmaster. Après avoir séduit la communauté PC, ce joystick spécialisé pour les machines agricoles et les engins de chantier débarque sur Xbox Series X|S avec des fonctionnalités optimisées. Son objectif est clair : offrir une immersion totale et un contrôle intuitif dans Farming Simulator 25 et d'autres titres compatibles.

Depuis quelques années, le genre de la simulation connaît un essor impressionnant. Entre le succès de Microsoft Flight Simulator, des jeux de gestion ultra-réalistes et l'énorme communauté derrière Farming Simulator, la quête d'authenticité est devenue une priorité pour les joueurs. Dans cet univers, le matériel joue un rôle clé. Si les volants ont transformé la façon de jouer aux simulations de course, les joysticks spécialisés permettent d'aller encore plus loin en offrant un contrôle précis des engins lourds.

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Une immersion totale grâce à un contrôle précis

Avec son design inspiré des véritables cabines de tracteurs modernes, le SimTask FarmStick Xbox ne se contente pas d'être un simple accessoire. Il reproduit fidèlement les sensations de pilotage des machines agricoles et des véhicules de chantier.
  • Trois axes de direction ultra-précis : Grâce aux capteurs H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology), les mouvements sont fluides et réactifs. Manipuler une fourche ou une grue devient instinctif.
  • Un manche multifonction : Plus qu'un simple joystick, il intègre 6 boutons, 2 interrupteurs, 2 gâchettes, un mini-stick et une molette, permettant de tout gérer du bout des doigts. Un mode "Driving" et "Working" permet d'accéder à encore plus de commandes sans lâcher la manette.
  • Un panneau de contrôle intégré : Avec 33 boutons programmables, le FarmStick est un véritable tableau de bord à lui seul. Sur PC, la fonction « Combo » double les possibilités de personnalisation, rendant l'expérience encore plus flexible.
  • Un design pensé pour le confort : Ambidextre et ergonomique, le FarmStick est conçu pour des sessions longues sans fatigue, un atout essentiel pour les passionnés de simulation.
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Un écosystème conçu pour les passionnés de simulation

L'un des gros avantages de ce FarmStick Xbox, c'est sa compatibilité immédiate avec Farming Simulator 25. Les commandes s'adaptent automatiquement aux différents véhicules du jeu, sans besoin de configuration manuelle. Sur Xbox, il doit être utilisé avec un volant pour une expérience complète.

Pour les joueurs sur PC, la compatibilité est encore plus large. Totalement personnalisable, il peut être utilisé dans d'autres jeux de simulation, séduisant ainsi les amateurs de construction et de travaux publics.

Le FarmStick s'intègre parfaitement dans l'écosystème Thrustmaster, notamment avec un SimTask Steering Kit accompagné d'un volant T128 ou T248. Avec cette configuration, on se rapproche d'un poste de pilotage ultra-immersif, reproduisant l'intérieur d'un véritable engin agricole.

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Prix et disponibilité

Le SimTask FarmStick, dans sa version Xbox, est disponible mondialement depuis le 18 février 2025 au prix de 119,99 €. Notez qu'il est disponible depuis plus longtemps sur PC au même prix.

RappelSur Xbox Series X|S, le SimTask FarmStick est uniquement compatible avec Farming Simulator 25 et doit être utilisé avec un volant.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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