SimTask FarmStick Xbox : Le joystick ultime pour Farming Simulator 25 arrive sur console

Avec l'essor des jeux de simulation, l'immersion est devenue un critère essentiel pour les joueurs en quête de réalisme. Thrustmaster l'a bien compris et dévoile aujourd'hui une nouveauté attendue sur console, pensée pour transformer l'expérience des passionnés de machines agricoles et d'engins lourds.

Une immersion totale grâce à un contrôle précis

Trois axes de direction ultra-précis : Grâce aux capteurs H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology), les mouvements sont fluides et réactifs. Manipuler une fourche ou une grue devient instinctif.

: Grâce aux capteurs H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology), les mouvements sont fluides et réactifs. Manipuler une fourche ou une grue devient instinctif. Un manche multifonction : Plus qu'un simple joystick, il intègre 6 boutons, 2 interrupteurs, 2 gâchettes, un mini-stick et une molette, permettant de tout gérer du bout des doigts. Un mode "Driving" et "Working" permet d'accéder à encore plus de commandes sans lâcher la manette.

: Plus qu'un simple joystick, il intègre 6 boutons, 2 interrupteurs, 2 gâchettes, un mini-stick et une molette, permettant de tout gérer du bout des doigts. Un mode "Driving" et "Working" permet d'accéder à encore plus de commandes sans lâcher la manette. Un panneau de contrôle intégré : Avec 33 boutons programmables, le FarmStick est un véritable tableau de bord à lui seul. Sur PC, la fonction « Combo » double les possibilités de personnalisation, rendant l'expérience encore plus flexible.

: Avec 33 boutons programmables, le FarmStick est un véritable tableau de bord à lui seul. Sur PC, la fonction « Combo » double les possibilités de personnalisation, rendant l'expérience encore plus flexible. Un design pensé pour le confort : Ambidextre et ergonomique, le FarmStick est conçu pour des sessions longues sans fatigue, un atout essentiel pour les passionnés de simulation.

Un écosystème conçu pour les passionnés de simulation

Prix et disponibilité

Le réalisme dans les jeux de simulation passe un nouveau cap avec le SimTask FarmStick Xbox, la dernière innovation signée Thrustmaster. Après avoir séduit la communauté PC, ce joystick spécialisé pour les machines agricoles et les engins de chantier débarque sur Xbox Series X|S avec des fonctionnalités optimisées. Son objectif est clair : offrir une immersion totale et unet d'autres titres compatibles.Depuis quelques années, le genre de la simulation connaît un essor impressionnant. Entre le succès de, des jeux de gestion, la quête d'authenticité est devenue une priorité pour les joueurs. Dans cet univers, le matériel joue un rôle clé. Si les volants ont transformé la façon de jouer aux simulations de course, les joysticks spécialisés permettent d'aller encore plus loin en offrant un contrôle précis des engins lourds.Avec son design inspiré des véritables cabines de tracteurs modernes, lene se contente pas d'être un simple accessoire. Il reproduit fidèlement les sensations de pilotage des machines agricoles et des véhicules de chantier.L'un des gros avantages de ce, c'est sa compatibilité immédiate avec. Les commandes s'adaptent automatiquement aux différents véhicules du jeu, sans besoin de configuration manuelle. Sur Xbox, il doit être utilisé avec un volant pour une expérience complète.Pour les joueurs sur PC, la compatibilité est encore plus large. Totalement personnalisable, il peut être utilisé dans d'autres jeux de simulation, séduisant ainsi les amateurs de construction et de travaux publics.Le FarmStick s'intègre parfaitement dans l'écosystème Thrustmaster, notamment avec un. Avec cette configuration, on se rapproche d'un poste de pilotage ultra-immersif, reproduisant l'intérieur d'un véritable engin agricole.Le SimTask FarmStick, dans sa version Xbox, est disponible mondialement depuis le 18 février 2025 au prix de. Notez qu'il est disponible depuis plus longtemps sur PC au même prix.