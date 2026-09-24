Cémantix 1667 : Indices et solution, quel est le mot du 24 septembre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 24 septembre 2026 à 00h39
Retrouvez la solution Cémantix du 24 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1667 : Indices et solution, quel est le mot du 24 septembre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 24 septembre 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 24 septembre 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 24 septembre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je nais parfois d'un murmure, puis grandis à mesure qu'on me raconte.


Indice 2Je traverse les âges sans toujours avoir connu le jour.


Indice 3Je peux transformer un homme en héros sans jamais avoir été témoin de ses exploits.


Indice 4On me raconte souvent pour transmettre une histoire ancienne.


Indice 5Je peux mêler des faits réels à des éléments imaginaires.


Indice 6Dans les récits, je peux entourer un personnage célèbre d'un certain mystère.


Indice 7On me retrouve souvent dans les mythes, les contes et les récits populaires.


Indice 8Récit traditionnel transmis au fil du temps, mêlant généralement histoire, imagination et éléments merveilleux.


Solution du 24 septembre 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 24 septembre 2026Légende


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

SUTOM : Solution, quel est le mot du 24 septembre 2026 ?
SUTOM 24 septembre 2026

SUTOM : Solution, quel est le mot du 24 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution SUTOM du 24 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
WoW Forever : Comment se rendre dans la zone des Rives claires ? (Riverglades)
WoW Forever 23 septembre 2026

WoW Forever : Comment se rendre dans la zone des Rives claires ? (Riverglades)

La zone des Rives claires est l'une des grandes nouveautés de WoW Forever. Retrouvez deux itinéraires à suivre pour y accéder pour la première fois dans cet article.
Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits
Carnival Tycoon 23 septembre 2026

Carnival Tycoon : Liens des tours, spins et pièces gratuits

Retrouvez les liens Carnival Tycoon du jour vous permettant de récupérer des tours, spins et coins gratuitement.

commentaire (0)