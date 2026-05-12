SEGA annule un projet massif mais confirme le retour de licences cultes des 90's

Dans son dernier bilan financier, SEGA a dévoilé ses projets prévus dans les prochains mois. Or, ceux-ci se feront sans un nom très ambitieux évoqué par le passé.

Une nouvelle année fiscale vient de commencer pour les éditeurs. Cependant, certains d'entre eux viennent de mettre en ligne les résultats du 4e et dernier trimestre de l'exercice fiscal 2025. C'est notamment le cas de SEGA, révélant dans la foulée son objectif pour l'année à venir et ses projets en cours en interne.

Lors de sa grande restructuration, SEGA avait notamment mentionné un projet aussi ambitieux que mystérieux : « Super Game ». Le 12 mai 2026, ce nom est revenu sur le devant de la scène, mais pour de mauvaises raisons.

Super Game définitivement annulé par SEGA

Rappelons que le projet Super Game devait coûter à SEGA plus de 900 millions de dollars sur 5 ans. Extrêmement ambitieux, il réunissait plusieurs titres tenus secrets mais possédant tous les mêmes caractéristiques. Les jeux Super Game étaient des titres AAA multi-plateformes, devant sortir simultanément sur tous les supports et traduits dans plusieurs langues pour toucher le plus large public.

Mais dans son bilan du 4e trimestre, SEGA révèle que le projet Super Game est officiellement annulé. Trop coûteux, trop ambitieux ou trop longs à développer, plusieurs des jeux liés à Super Game ont été confrontés à des difficultés inattendues. Face à ces problèmes en cascade, SEGA a préféré renoncer à Super Game.

Néanmoins, l'éditeur a encore quelques idées en réserve, impliquant notamment certaines licences cultes apparues dans les années 80 et 90.

Crazy Taxi, Jet Set Radio ou encore Streets of Rage bientôt de retour

SEGA prévoit de lancer d'ici la fin de l'année Stranger Than Heaven, le nouveau titre développé par les créateurs de la saga Yakuza. Dans le même temps, l'éditeur a rappelé dans ce document que 4 franchises feront bientôt leur grand retour sur nos consoles : Jet Set Radio, Golden Axe, Streets of Rage et Crazy Taxi.

Si cela devait combler les nostalgiques, l'éditeur n'a pas donné de précisions sur les éventuelles dates de sortie de ces nouveaux titres. Il va donc falloir être patiente avant de replonger dans les années 90 !