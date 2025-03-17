Seagate dévoile un SSD Genshin Impact en édition limitée

Seagate s'associe à Genshin Impact pour lancer un SSD externe en édition limitée aux couleurs de Cyno. Pensé pour les joueurs et les collectionneurs, ce modèle allie performance et design inspiré du célèbre RPG.
Un design inspiré de Cyno et une compatibilité multi-plateformes
Dès le premier coup d'œil, le SSD externe Seagate Genshin Impact se démarque avec son design soigné inspiré du personnage de Cyno
. Son éclairage LED ajoute une touche esthétique qui s'intègre parfaitement dans un setup gaming
. Mais ce n'est pas qu'un bel objet de collection : ce disque dur est aussi une solution de stockage performante.
Compatible avec les PC, consoles PlayStation et Xbox, ainsi que les appareils sous Windows, macOS et même Android, ce SSD s'adapte à toutes les configurations. Il utilise une interface USB-C 3.2 ultrarapide, garantissant des transferts de données fluides et une réactivité optimale
, que ce soit pour le gaming, le montage vidéo ou la création de contenu.
Des performances au rendez-vous
Sous son design inspiré de Teyvat, ce SSD cache des caractéristiques techniques solides. Avec une capacité de 1 To
, il permet d'accueillir une bibliothèque entière de jeux, tout en restant léger et facilement transportable. Il fonctionne sans alimentation externe, offrant ainsi une vraie mobilité aux joueurs qui veulent emporter leurs données partout avec eux.
Grâce à la compatibilité PCIe 4.0
, les vitesses de transfert atteignent des sommets, permettant une installation et un chargement rapide des jeux. Et pour assurer une tranquillité d'esprit aux utilisateurs, Seagate inclut une garantie de trois ans
ainsi qu'un service de récupération des données.
Prix et disponibilité
Le SSD externe Seagate Genshin Impact en édition limitée sera disponible en France dès le mois de mai, au prix de 169,99 €
. Une belle addition pour les collectionneurs et les joueurs à la recherche d'un périphérique performant et stylé.
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