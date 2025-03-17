Seagate dévoile un SSD Genshin Impact en édition limitée

Seagate s'associe à Genshin Impact pour lancer un SSD externe en édition limitée aux couleurs de Cyno. Pensé pour les joueurs et les collectionneurs, ce modèle allie performance et design inspiré du célèbre RPG.

Un design inspiré de Cyno et une compatibilité multi-plateformes

Des performances au rendez-vous







Prix et disponibilité

Dès le premier coup d'œil, le SSD externe Seagate Genshin Impact se démarque avec son design soigné inspiré du. Son éclairage LED ajoute une touche esthétique qui. Mais ce n'est pas qu'un bel objet de collection : ce disque dur est aussi une solution de stockage performante.Compatible avec les PC, consoles PlayStation et Xbox, ainsi que les appareils sous Windows, macOS et même Android, ce SSD s'adapte à toutes les configurations., que ce soit pour le gaming, le montage vidéo ou la création de contenu.Sous son design inspiré de Teyvat, ce SSD cache des caractéristiques techniques solides. Avec, il permet d'accueillir une bibliothèque entière de jeux, tout en restant léger et facilement transportable. Il fonctionne sans alimentation externe, offrant ainsi une vraie mobilité aux joueurs qui veulent emporter leurs données partout avec eux.Grâce à, les vitesses de transfert atteignent des sommets, permettant une installation et un chargement rapide des jeux. Et pour assurer une tranquillité d'esprit aux utilisateurs, Seagate inclutainsi qu'un service de récupération des données.Le SSD externe Seagate Genshin Impact en édition limitée sera disponible en France dès le mois de mai, au prix de. Une belle addition pour les collectionneurs et les joueurs à la recherche d'un périphérique performant et stylé.