Sakamoto Days : Retrouvez le tome 16 dès maintenant en librairie

Les mangas suivent leur cours de parution dans nos librairies avec un rythme de publication, plus ou moins, régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 16 de Sakamoto Days est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire

Synopsis et avis du tome 16





Synopsis



Avis



Où et à quel prix ?

Que vous soyez un adepte ou un néophyte du manga, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou une simple piqûre de rappel, retrouvez notre article de présentation dénommé «».a réussi l'exploit de devenir un, craint par tous les gangsters. Cependant, il finit par se faire rattraper parqui n'est autre que… l'amour ! Sa vie est totalement chamboulée, il prend sa retraite et même un peu de poids.est, aujourd'hui, le patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé ressurgit sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service…Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.Pour mettre la main sur un ticket d'entrée à l'Exposition des Assassins du siècle, lase lance dans des enchères secrètes en ligne. Mais un adversaire imprévu s'invite et bouleverse la partie.Entre surenchères et tensions qui explosent, la situation dérape rapidement. Lorsque l'exposition ouvre enfin ses portes,entre la supérette Sakamoto, la bande de Slur et l'Ordre.Sans marquer un tournant brusque, le tome 16 introduit un nouvel élément clé dans l'histoire. Après un arc narratif et combatif centré sur, Slur et les autres figures liées au monde des assassins, l'intrigue se tourne désormais vers l'avenir. Sakamoto, un peu en retrait cette fois-ci,. Déjà mis en lumière auparavant, ce dernier continue d'évoluer après avoir été psychologiquement ébranlé par son précédent combat. Le prochain affrontement s'annonce aussi stratégique que percutant, tout en évitant une surenchère d'hémoglobine ou de violence excessive.sans compromettre la tension ni la progression globale de l'histoire.Comme on pouvait s'y attendre, de nouveaux personnages font leur apparition. Bien que leurs compétences soient clairement hors normes, rien ne semble invraisemblable pour autant., évitant de basculer dans l'exagération, même si certains protagonistes profitent d'une force parfois un peu poussée, mais cela sert l'intrigue ou le comique de situation, donc on l'accepte volontiers. Le récit conserve également sa dose d'humour, que ce soit à travers les dialogues ou des situations décalées, ajoutant une légèreté bienvenue dans cettePour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, seize tomes sont disponibles àPour les plus sceptiques qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres (gratuitement et sans avoir à créer de compte) sur leur tout nouveau site