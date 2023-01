Sakamoto Days : Le tome 6 à présent disponible

Résumé de l'histoire

Synopsis du T 6

Où et à quel prix ?

Que vous soyez un adepte ou un néophyte du manga, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou une simple piqûre de rappel, retrouvez notre article de présentation dénommé « Manga : Sakamoto Days, avis et découverte ».a réussi l'exploit de devenir un, craint par tous les gangsters. Cependant, il finit par se faire rattraper parqui n'est autre que… l'amour ! Sa vie est totalement chamboulée, il prend sa retraite et même un peu de poids.est, aujourd’hui, le patron d’une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Maissous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service…Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Sakamoto Days, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.Bien que le Tome 5 proposait déjà une bonne entrée en matière sur la violence et les combats tonitruants, notre fine équipe se remet à peine de ses plaies que l'histoire bat son plein et les rencontres deviennent de plus en plus nombreuses et sanglantes. Qu'il s'agisse des condamnés à mort ou des assassins, le manga propose un tournant dans ceen mesure de faire avancer l'histoire ainsi que votre curiosité latente. Les révélations fusent tandis que Sakamoto se voit confronté à unedévoile progressivement ses intentions, tandis qu'un grand bouleversement s'apprête à secouer le monde des assassins. Le Tome 6 ne laisse que très peu de place au répit et se dévore sans peine avecPour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, six tomes sont disponibles à. Pour les plus sceptiques qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres (gratuitement et sans avoir à créer de compte) sur leur tout nouveau site