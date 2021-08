Reprise des grands événements du jeu vidéo

Beckley Gaming Expo 2021

Bien sûr, les voyages seront un peu plus fastidieux qu'avant, avec l'obligation de passer des tests de coronavirus et de présenter des preuves de vaccination , mais une chose qui ne changera pas est l'obligation de demander un visa de voyage bien avant de partir pour le pays hôte. Heureusement, cette démarche peut être effectuée facilement et en ligne, en même temps que vous vous inscrivez au tournoi. Le type de visa dont vous avez besoin dépend du pays hôte. Les grands tournois prévus en 2021 sont répartis dans le monde entier. Que vous souhaitiez participer ou assister en tant que spectateur, vous trouverez ci-dessous une liste des plus grands tournois prévus pour le second semestre de cette année.

31 juillet 12h00 - 22h00

Beckley, États-Unis

BGX est une journée complète d'action non-stop de jeux vidéo. Avec un choix de plus de 25 consoles et jeux d'arcade différents, on ne s'ennuie jamais. BGX propose plus d'une douzaine de tournois différents où vous pouvez gagner des prix et même de l'argent ! Vous n'aimez pas les jeux de compétition ? Jouez de manière décontractée à l'une de nos stations de jeu ou trouvez des goodies dans notre salle de vente. BGX est un événement de collecte de fonds à but non lucratif pour un centre local de ressources pour les femmes.

Play NYC 2021

7 août - 8 août

New York États-Unis

Play NYC 2021 aura lieu du 7 au 8 août 2021 au Metropolitan Pavilion. Cet été, ils prévoient une convention à échelle réduite qui réunira des créateurs de jeux et des fans tout au long du week-end, ainsi qu’une diffusion annuelle en direct.

Ils ont travaillé avec les organisateurs du Metropolitan Pavilion pour assurer que toutes les directives locales et fédérales sont respectées afin d'organiser un événement amusant et sûr. Cela inclut une preuve de vaccination contre le COVID-19 ou un résultat négatif au test du COVID-19 avant l'entrée de tous les participants, ainsi qu'une désinfection régulière et toutes les recommandations supplémentaires qui sont toujours en vigueur au moment de l'événement (par exemple, le port de masques, la distance sociale).

XDS21 Adapt

Septembre 14 - Septembre 17

Vancouver Canada

Créé en 2013, le Sommet du développement externe (XDS) est le seul événement annuel et international de l'industrie des jeux qui se concentre principalement sur le développement externe pour l'art, l'animation, l'audio, l'ingénierie logicielle, l'assurance qualité et la localisation.

XDS rassemble des centaines de participants internationaux de plus de 45 pays pour faire progresser la pratique du développement externe pour l'industrie des jeux avec trois jours de réseautage structuré à Vancouver, au Canada, l'une des plus belles villes du monde. XDS est considéré comme un événement réservé aux professionnels.

2021 PGL Major

23 Oct – 7 Nov

Stockholm, Suède

Le PGL Major 2021, également connu sous le nom de PGL Major Stockholm 2021 ou Stockholm 2021, sera le seizième championnat majeur de Counter-Strike : Global Offensive. Il se tiendra à Stockholm, en Suède, du 23 octobre au 7 novembre 2021. Vingt-quatre équipes se qualifieront via des classements majeurs régionaux. Il est doté d'une cagnotte de 2 000 000 USD, soit une augmentation par rapport aux 1 000 000 USD des précédents championnats majeurs, en raison de l'absence de compétition hors ligne pendant la pandémie de COVID-19. Il s'agira du deuxième Majeur organisé par l'organisation PGL basée en Roumanie, après le PGL Major : Kraków 2017. Stockholm 2021 est le premier Major après une pause causée par la pandémie COVID-19, après le StarLadder Major : Berlin 2019.

WePlay Expo 2021

13 novembre - 14 novembre

Shanghai, Chine

WePlay Expo, fondé en 2017 par l'Alliance chinoise des jeux indépendants. WePlay Expo est le plus grand festival de la culture du jeu en Chine, conçu par des fans de jeux vidéo pour des fans de jeux vidéo. Présentant des jeux sur tous les supports ; table top, PC, console, mobile et autres, WePlay célèbre le carrefour culturel qu'est le jeu. Outre le côté consommateur, suite à la croissance rapide du marché chinois des jeux, de plus en plus d'entreprises de jeux du monde entier ont choisi WePlay comme l'événement idéal pour se connecter aux marchés locaux en couvrant les médias, le kol, les partenaires et les rencontres B2B. Des conférences et des sessions B2B sont également organisées en marge du salon.