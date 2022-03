Razer se plie aux exigences des consoles next-gen

Playstation 5

Immersion totale avec le casque sans-fil Kaira

Xbox Series

Maîtrisez votre gameplay à l'aide de la manette Wolverine V2

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis l'arrivée de laet des consoles, il devenait difficile de trouver des produits capables d'exploiter l'entièreté des technologies de ces dernières. Fort de plusieurs années d'expérience dans le milieu du périphérique gaming,continue son évolution en intégrant de nouveaux produits compétitifs et adaptés. Pour ne pas faire de jaloux, le constructeuren proposant des périphériques attitrés à chaque console. Voici les deux derniers produits de la marque.Avec l'arrivée récente de titre comme Elden Ring ou Horizon Forbidden West , qui disposent, difficile pour les joueurs de passer à côté. Toutefois, trouver un périphérique capable d'exploiter au maximum ces dernières n'est pas une mince affaire.vient donc ici chambouler le quotidien des joueurs avec un produit qui se veut à la pointe de la technologie. Le, également disponible sur sa version PRO, est non seulement compatible avec les consoles, mais également PC et mobile.Pour commencer, si la personnalisation du casque peut rapidement devenir contraignante, par le simple besoin d'installer une application distincte à chaque console ou PC, le casquerésout le problème en proposant une application mobile. Bien qu'il s'agisse d'une énième application, elle permet tout de même de garder les configurations initiales, et ce, quelle que soit l'utilisation du casque. Libre à vous de l'utiliser en de multiples circonstances sans perdre de temps en configuration.L'autonomie duannoncée est depour une connexion en Bluetooth ou via l'aideinclus qu'il est possible d'utiliser en simultané. On note également que les appels provenant d’unconnecté passeront automatiquement par le casque. Un switch automatique et confortable, pour ceux qui souhaitent répondre à leurs appels sans perturber la reprise de leur jeu. Enfin, il reste tout à fait possible d'activer un mode « ne pas déranger », si vous souhaitez profiter d'une connexion multiple tout en restant concentré sur votre partie.Pour finir, le casque est équipé de la technologiepour ses haut-parleurs de 50mm ainsi qu'un microphonenon amovible, mais flexible et supprimant les bruits de fond pourIl ne vous reste plus qu'a choisir la version du casque qui vous correspond le plus entre classique et PRO. À savoir que la version PRO dispose en prime d'unpour une autonomie allant jusqu'àsans technologie activée etavec l’éclairage/technologie haptique activée.Si vous n'êtes pas un détenteur/fan de la PlayStation 5, pas de panique,propose également des produits adaptés aux. C'est d'ailleurs le cas pour la manette Wolverine V2 qui tend à concurrencer les constructeurs adeptes de boutons supplémentaires. Cette dernière est dotée de quatre gâchettes supplémentaires etreconfigurables viafor Xbox de quoi enrichir votre nombre de commandes.Pour revenir à l'application, cette dernière permet de, de quoi accueillir comme il se doit l'arrivée de Warzone sur Xbox. À cela vient s'ajouter des gâchettes, pour naviguer entre précision et rapidité afin d'alterner en un clin d'œil et pour répondre, sans contrainte, au quick resume de la console.Finalement, la prise en main a été améliorée avec l'ajout de prises enassociées à une prise ergonomique en forme de L. La manette, sous sa forme Chroma, dispose duafin de profiter d'un rendu de lumière qualitative. Il ne vous reste plus qu'à faire le choix entreet la Chroma selon l'application voulue ainsi que l'aspect RGB et le nombre de boutons multifonctions, dont 4 boutons arrières sont disponibles avec la