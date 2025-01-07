Razer Blade 16 (2025) : Un Nouveau Standard pour les Ordinateurs Portables Gaming du constructeur

Razer frappe fort en ce début d'année avec l'annonce du Blade 16 (2025), présenté lors du CES 2025 à Las Vegas. Affichant un châssis plus fin et des performances de pointe, ce nouveau modèle s'adresse aux joueurs et créateurs en quête de puissance et de mobilité.

Design Réinventé et Robustesse

Performances de Pointe et Intelligence Artificielle



Affichage Immersif et Audio Amélioré

Confort et Personnalisation



Prix et Disponibilité

Avec une épaisseur réduite à seulement, le Blade 16 se distingue par son design compact sans compromis sur la solidité. Son châssis unibody en aluminium et son système de refroidissement à chambre à vapeur de nouvelle génération garantissent une dissipation thermique efficace, même lors des sessions les plus intensives.Le Blade 16 embarque les toutes nouvelles cartes graphiques, dont la RTX 5090, et des processeurs, marquant une première pour la gamme. Ces composants assurent une puissance impressionnante pour le gaming et la création de contenu, tout en exploitant les dernières innovations en matière d'intelligence artificielle.Avecet une puissance graphique allant jusqu'à, le Blade 16 promet des performances accrues grâce à la technologieet aux outils IA de NVIDIA. Le processeur Ryzen AI 9 HX 370, doté de 12 cœurs et 24 threads, intègre une unité neuronale (NPU) capable de traiter jusqu'àpour des fonctionnalités IA avancées comme la traduction en direct et la création d'images assistée.NDLR : Un processeur neuronal est un dispositif matériel optimisé pour exécuter rapidement et efficacement les calculs complexes liés aux réseaux neuronaux. Spécifiquement conçu pour les applications d'intelligence artificielle, ce type de processeur booste les performances en réduisant le temps de traitement et en maximisant l'efficacité énergétique.Le Blade 16 est équipé d'un écranavec un temps de réponse de, offrant des images nettes et fluides. Certifié par la sonde CalMAN, il prend en charge plusieurs espaces colorimétriques, le rendant idéal pour les créateurs.Côté audio, le nouveau système à, optimisé par THX, promet une expérience sonore immersive avec des profils personnalisables pour tous les usages.Le clavier du Blade 16 bénéficie d'une course de touche depour une frappe plus réactive et ajoute une rangée deconfigurables. Une touche d'accès direct à l'assistant IA facilite également l'utilisation au quotidien.Lesera disponible ausur Razer.com, dans les RazerStores et chez les revendeurs agréés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel de Razer.Finalement, le constructeur annonce que ce modèle a pour objectif de réinventer les standards des ordinateurs portables gaming et qu'il pourrait bien devenir une référence pour les joueurs et les créateurs exigeants.