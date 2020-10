PS5 : Sony prévoit plus de 7 millions d'unités vendues d'ici avril 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors que les futurs joueurs PS5 doivent patienter encore quelques semaines avant de pouvoir avoir entre leurs mains la console nouvelle génération,Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous vous annoncions que l'entreprise prévoyait de produire environ 10 millions de consoles d'ici la fin de l'année 2020 . Depuis,. Jim Rayan a ainsi déclaré que la console se vendrait « plus au cours de son premier exercice fiscal que ce que nous avons vendu au cours du premier exercice fiscal au moment du lancement de la PS4 ». Pour rappel,Cependant, si Sony prévoit de vendre plus de 7 millions de PS5 durant son premier bilan fiscal, des rumeurs avaient annoncé que l'entreprise avait malheureusement rencontré certains problèmes dans la chaîne de fabrication, réduisant considérablement son nombre de productions. Suite à cela, le constructeur a décidé de prendre la parole afin de rétablir la vérité , et a déclaré que non, le nombre de productions n'avait pas subi de forte baisse.Pour rappel,, avec une version all digital à 399,99 € et une version avec lecteur CD à 499,99 €.