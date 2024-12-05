PS5 : Mise à jour système du 5 décembre 2024, patch notes et détails

La PlayStation 5 accueille, en ce jeudi 5 décembre 2024, une toute nouvelle mise à jour système. Retrouvez le patch notes en français et les détails à ce sujet, dans ce qui suit.

Patch notes de la mise à jour système de la PS5 du 5 décembre 2024 Nous avons amélioré le processus de transfert de données depuis une autre PS5 et amélioré la stabilité lors du transfert de grandes quantités de données comme des captures.

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.

Mettre à jour sa console PS5

Mise à jour automatique de la PS5

Mettre à jour manuellement la PS5

Allez dans les « Paramètres » de votre console.

Sélectionnez « Système » dans le menu apparaissant sur votre écran.

Optez pour « Paramètres et mise à jour du logiciel système ».

Choisissez « Mettre à jour le logiciel système ».

PlayStation a déployé, en ce jeudi 5 décembre 2024,. Il s'agit, pour être plus précis, de, qui pèse 1,320 Go.Cetten'introduit pas de nouveautés et se concentre principalement sur le processus de transfert de données. Mais, sans plus tarder, voiciNormalement, dès qu'une nouvelle version du logiciel système est disponible, la mise à jour devrait se lancer automatiquement lorsque vous allumerez votre PS5. Elle devrait ainsi figurer dans l'onglet « Téléchargements ». Une fois que vous aurez téléchargé tous les fichiers de ladite mise à jour, vous devrez redémarrer la PS5 afin de finaliser son installation.Dans le cas où le téléchargement automatique de la mise à jour système de la PS5 n'a pas fonctionné, sachez que vous pouvez le faire par vous-même. Afin de lancer le téléchargement et l'installation de celle-ci, manuellement, voici la marche à suivre :