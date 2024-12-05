PS5 : Mise à jour système du 5 décembre 2024, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 décembre 2024 à 10h56
La PlayStation 5 accueille, en ce jeudi 5 décembre 2024, une toute nouvelle mise à jour système. Retrouvez le patch notes en français et les détails à ce sujet, dans ce qui suit.
PS5 : Mise à jour système du 5 décembre 2024, patch notes et détails
PlayStation a déployé, en ce jeudi 5 décembre 2024, une toute nouvelle mise à jour système sur la PS5. Il s'agit, pour être plus précis, de la version 24.08-10.40.00, qui pèse 1,320 Go.

Cette nouvelle mise à jour du logiciel système de la PS5 n'introduit pas de nouveautés et se concentre principalement sur le processus de transfert de données. Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour système 24.08-10.40.00, déployée le 5 décembre 2024, sur la PS5.

Patch notes de la mise à jour système de la PS5 du 5 décembre 2024

  • Nous avons amélioré le processus de transfert de données depuis une autre PS5 et amélioré la stabilité lors du transfert de grandes quantités de données comme des captures.
  • Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.

Mettre à jour sa console PS5

Mise à jour automatique de la PS5

Normalement, dès qu'une nouvelle version du logiciel système est disponible, la mise à jour devrait se lancer automatiquement lorsque vous allumerez votre PS5. Elle devrait ainsi figurer dans l'onglet « Téléchargements ». Une fois que vous aurez téléchargé tous les fichiers de ladite mise à jour, vous devrez redémarrer la PS5 afin de finaliser son installation.

Mettre à jour manuellement la PS5

Dans le cas où le téléchargement automatique de la mise à jour système de la PS5 n'a pas fonctionné, sachez que vous pouvez le faire par vous-même. Afin de lancer le téléchargement et l'installation de celle-ci, manuellement, voici la marche à suivre : 
  • Allez dans les « Paramètres » de votre console.
  • Sélectionnez « Système » dans le menu apparaissant sur votre écran.
  • Optez pour « Paramètres et mise à jour du logiciel système ».
  • Choisissez « Mettre à jour le logiciel système ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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