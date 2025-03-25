PS5 : Mise à jour système du 25 mars 2025, patch notes et détails

La PlayStation 5 accueille, en ce mardi 25 mars 2025, une toute nouvelle mise à jour système. Retrouvez le patch notes en français et les détails à ce sujet, dans ce qui suit.

Patch notes de la mise à jour système de la PS5 du 25 mars 2025 Nous avons simplifié l'affichage des détails concernant les activités. Les détails des activités s'affichent désormais intégralement sur les cartes. Les éventuels spoilers resteront cachés.

Les emojis Unicode 16.0 sont désormais pris en charge. Vous pouvez les utiliser dans vos messages.

Si vous définissez le niveau de restriction du contrôle parental sur Adolescents ou plus âgés, l'option Communication et contenu créé par l'utilisateur est désormais définie par défaut sur Restreindre. Si vous avez précédemment défini le niveau sur Adolescents ou plus âgés, vos paramètres précédents ne seront plus affectés et la mention Personnaliser s'affichera.

Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.

Mettre à jour sa console PS5

Mise à jour automatique de la PS5

Mettre à jour manuellement la PS5

Allez dans les « Paramètres » de votre console.

Sélectionnez « Système » dans le menu apparaissant sur votre écran.

Optez pour « Paramètres et mise à jour du logiciel système ».

Choisissez « Mettre à jour le logiciel système ».

PlayStation a déployé, en ce mardi 25 mars 2025,. Il s'agit, pour être plus précis, de, qui pèse 1,347 Go.Cette nouvelle mise à jour système n'apporte pas de très grandes nouveautés sur la dernière console de PlayStation. Mais, sans plus attendre, voiciNormalement, dès qu'une nouvelle version du logiciel système est disponible, la mise à jour devrait se lancer automatiquement lorsque vous allumerez votre PS5. Elle devrait ainsi figurer dans l'onglet « Téléchargements ». Une fois que vous aurez téléchargé tous les fichiers de ladite mise à jour, vous devrez redémarrer la PS5 afin de finaliser son installation.Dans le cas où le téléchargement automatique de la mise à jour système de la PS5 n'a pas fonctionné, sachez que vous pouvez le faire par vous-même. Afin de lancer le téléchargement et l'installation de celle-ci, manuellement, voici la marche à suivre :